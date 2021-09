In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 13. September 2021.

Tiergarten: Mann bewirft Reichstag mit Steinen - Festnahme

Ein Mann hat am Sonntagnachmittag den Reichstag in Tiergarten (Mitte) mit mehreren Steinen beworfen und die nördliche Eingangstür beschädigt. Der alkoholisierte 47 Jahre alte Mann wurde nach seiner Festnahme am Platz der Republik in ein Polizeigewahrsam gebracht, in dem ihm Blut abgenommen wurde. Die Ermittlungen führt der Staatsschutz.

Moabit: Auto brennt aus - Brandkommissariat ermittelt

In der vergangenen Nacht hat ein Auto in der Bugenhagenstraße in Moabit (Mitte) gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das Fahrzeug durch das Feuer vollständig zerstört. Personen seien nicht verletzt worden. Zeugen berichteten später, dass sie drei dunkel gekleidete Männer vom Tatort haben wegrennen sehen, die OP-Masken trugen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen. Erst in der Nacht zu Sonntag wurden bei einem Brand in Weißensee sieben Autos beschädigt.

