Berlin-Weißensee: Sieben Autos durch Feuer beschädigt

Erneut standen Fahrzeuge in der Nacht in Berlin in Flammen. Die Polizei geht bei den Autobränden in Weißensee von Brandstiftung aus.

Berlin. Sieben Autos sind auf einem Parkplatz an der Meyerbeerstraße in Weißensee (Pankow) durch Flammen beschädigt worden. Das Feuer war am Samstagabend gegen 23.45 Uhr an zwei BMW ausgebrochen, die ungefähr 30 Meter voneinander entfernt standen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Fünf weitere Fahrzeuge - ein VW, ein Renault, zwei Fiat und ein Nissan - wurden durch die Flammen oder die Hitzewirkung ebenfalls stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen.

Laut Feuerwehr wurden bei dem Brand keine Personen verletzt.

Foto: Peise

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wieder brennen nachts Autos in der Hauptstadt. Die Motive mutmaßlicher Brandstifter unterscheiden sich stark. Gründe sind oft Vandalismus oder persönliche Racheakte. In anderen Fällen gibt es einen politischen Hintergrund.

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail