Berlin-Weißensee: Sieben Autos durch Feuer beschädigt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 12. September 2021.

Weißensee: Sieben Autos durch Feuer beschädigt

Sieben Autos sind an der Meyerbeerstraße Ecke Gürtelstraße in Weißensee (Pankow) durch Flammen beschädigt worden. Das Feuer war am Samstagabend an fünf Fahrzeugen ausgebrochen und hatte noch zwei weitere Wagen in Mitleidenschaft gezogen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen.

Pankow: Eine schwer verletzte Person bei Brand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Vinetastraße in Pankow ist ein Mensch schwer verletzt worden. Das Feuer war im vierten Stock ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Am Abend brannte in der #Vinetastraße in #Pankow eine Wohnung in voller Ausdehnung. 1 schwerverletzte Person wurde gerettet und in eine Klinik transportiert. Feuer ist gelöscht. Nach umfangreicher Kontrolle und Belüftung nun #EstuK. 40 Kräfte waren ca. 2 Std. im Einsatz. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 11, 2021

