Feuer in Marzahn: Sperrmüll und Autoreifen brennen in Halle - Rauchsäule über Berlin

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 12. September 2021.

Marzahn: Sperrmüll und Autoreifen brennen in Lagerhalle

Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz nach Marzahn ausgerückt. In einer Lagerhalle an der Marzahner Chaussee brennen Sperrmüll, Gerümpel und alte Autoreifen auf einer Fläche von ungefähr 300 Quadratmeter. Die Lagerhalle sei aber um ein Vielfaches größer, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die brennenden Autoreifen haben anfangs zu einer sehr starken Rauchentwicklung geführt, das habe aber nachgelassen. Menschen seien bei dem Feuer an der Marzahner Chaussee nicht in Gefahr geraten, hieß es.

#Brand in #Marzahn

In der #Marzahner_Chaussee brennt es in einer Lagerhalle. Die ersteintreffenden Kräfte habe umgehend nachalarmiert.

Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 12, 2021

Die Einsatzkräfte sind einer sehr großen Hitzeentwicklung ausgesetzt. Die Feuerwehrleute müssen den brennenden Sperrmüllhaufen auseinander ziehen, um den Brand löschen zu können. "Das ist sehr personalintensiv und wird auch noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen", sagte der Feuerwehrsprecher. "Im Moment sind 90 Kräfte im Einsatz." Die alte Halle befand sich den Angaben zufolge bereits teilweise im Abriss. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weißensee: Sieben Autos durch Feuer beschädigt

Feuerwehrleute stehen vor brennenden Autos. Sieben Autos sind im Berliner Stadtteil Weißensee durch Flammen beschädigt worden.

Foto: Sappeck/Blp/dpa

Sieben Autos sind auf einem Parkplatz an der Meyerbeerstraße in Weißensee (Pankow) durch Flammen beschädigt worden. Das Feuer war am Samstagabend gegen 23.45 Uhr an zwei BMW ausgebrochen, die ungefähr 30 Meter voneinander entfernt standen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Fünf weitere Fahrzeuge - ein VW, ein Renault, zwei Fiat und ein Nissan - wurden durch die Flammen oder die Hitzewirkung ebenfalls stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen.

Laut Feuerwehr wurden bei dem Brand keine Personen verletzt.

Foto: Peise

Weißensee: 20-köpfige Gruppe geht auf Polizisten los

Eine Personengruppe bedrohte vergangene Nacht Polizisten in Weißensee. Zuvor alarmierten Zeugen gegen 2.45 Uhr die Polizei wegen eines Streits zweier Jugendgruppen zur Streustraße. Die Einsatzkräfte trennten die Parteien und begannen mit der Sachverhaltsklärung. Dabei gab ein 21-Jähriger den Einsatzkräften an, dass er von einem 18-Jährigen aus der anderen Gruppe mit einem Messer bedroht worden sein soll. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Kurz nach der Festnahme bewegte sich die ungefähr 20-köpfige Gruppe des 18-Jährigen auf die Polizisten zu, forderte die Freilassung des Festgenommenen und bedrohte die Einsatzkräfte. Mitglieder der Gruppe führten dazu Faustschläge und Fußtritte in die Luft aus. Aufforderungen der Beamten, Abstand zu halten und die polizeilichen Maßnahmen nicht zu stören, ignorierten sie und kamen stattdessen immer näher. Erst die Androhung des Einsatzes von Reizgas und die Nachforderung von rund 25 Einsatzkräften führte zur Lageberuhigung. Gleichzeitig konnte ein 23-Jähriger festgenommen werden, der die Gruppe mehrfach aufgefordert hatte, den 18-Jährigen zu befreien. Beide Festgenommenen wurde nach Feststellung ihrer Identitäten später wieder entlassen.

Kreuzberg: Transfrau gewürgt und geschlagen

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt wurde mit den Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung gestern Nachmittag in Kreuzberg betraut. Aktuellen Informationen zufolge hatte ein unbekannt gebliebener Mann gegen 14.30 Uhr eine 42-jährige Transfrau am Waterloo-Ufer angegriffen. Dem Vernehmen nach soll der Unbekannte die Frau erst mit Fäusten attackiert haben. Dann soll er ihr die Jacke entrissen und sie in den Landwehrkanal geworfen haben. Bis die Frau ihm entkommen konnte, soll er versucht haben, sie mit einem aufgefundenen Gürtel am Hals zu würgen. Auf ihrer Flucht kamen ihr Mitarbeiter und Sicherheitsdienstmitarbeiter einer nahe gelegenen Bibliothek zu Hilfe und verhinderten einen weiteren Übergriff. Der Unbekannte floh daraufhin unerkannt in Richtung Mehringplatz. Die Zurückgebliebene verspürte anschließend Schmerzen im Halsbereich, eine ärztliche Behandlung wollte sie noch überdenken. Naheliegenderweise wurde sofort der beschriebene Angriffsort abgesucht und dort der zuvor bezeichnete Gürtel zum Vorschein gebracht, der dann als mögliches Tatwerkzeug und Spurenträger beschlagnahmt wurde.

Prenzlauer Berg: Männergruppe attackiert Transperson

In Prenzlauer Berg attackierte in der vergangenen Nacht eine Männergruppe einen 55-Jährigen, der Frauenkleidung trug. Die aus fünf oder sechs Personen bestehende Gruppe soll kurz vor Mitternacht auf dem U-Bahnhof Eberswalder Straße den Angriff mit Spucken begonnen haben. Anschließend sollen Mitglieder der Gruppe den 55-Jährigen mit Bier übergossen und mit Reizgas besprüht haben. Die Angreifer entkamen schließlich in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden vom Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.

Friedrichshain: Polizisten überprüfen Mann - und werden angegriffen

Polizisten sind am Sonnabend in Friedrichshain bei einem Einsatz angegriffen worden. Zwei Beamte mussten aufgrund ihrer Kopf- und Beinverletzungen ihren Dienst beenden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Umstehende Personen hätten den Einsatz mit dem Handy gefilmt.

Vor dem Angriff wollten die Beamten einen 29-Jährigen überprüfen, der Gäste eines Clubs auf dem RAW-Gelände an der Revaler Straße belästigt haben soll. Während der Maßnahme habe sich ein 23-Jähriger eingemischt. Weil er das trotz mehrmaliger Aufforderungen nicht unterließ, schoben die Beamten ihn zur Seite. Daraufhin habe er dann einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 23-Jährige wurde von drei Einsatzkräften für eine Festnahme zu Boden gebracht. Der 29-Jährige und ein 22-Jähriger versuchten nun, die Polizisten vom 23-Jährigen wegzuziehen.

Als die Beamten mit Reizgas drohten, hätten die beiden Männer und zwei weitere hinzugekommene Personen von ihnen abgelassen. Erst als die Unterstützungskräfte eintrafen, konnten der 22-, 23- und 29-Jährige festgenommen werden. Die anderen beiden Personen, die sich eingemischt hatten, konnten entkommen. Die Festgenommenen blieben über Nacht im Polizeigewahrsam. Dem 23-Jährigen wurde Blut abgenommen. Die Ermittlungen zum tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten Gefangenenbefreiung dauern an.

Köpenick: Mehrere Mülltonnen brennen - Polizei vermutet Brandstiftung

Mehrere Mülltonnen haben in der vergangenen Nacht in Köpenick gebrannt. Zunächst löschte die Feuerwehr sieben brennende Mülltonnen auf einem Anwohnermüllplatz an der Jägerstraße. Durch die Flammen wurden die Zaunanlage des Müllplatzes und die Wand eines Gebäudes beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei weitere brennende Mülltonnen entdeckten die Beamten ein Haus weiter. Ein Unterstelldach für Fahrzeuge wurde beschädigt. Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und der Sachbeschädigung ermittelt nun ein Brandkommissariat.

Tiergarten: Wahlplakate beschädigt - Zwei Jugendliche festgenommen

Polizisten haben in der vergangenen Nacht zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren festgenommen, die zuvor in der Ebertstraße in Tiergarten (Mitte) ein Wahlplakat einer Volkspartei von einer Laterne gerissen hatten. Ermittlungen hätten ergeben, dass in unmittelbarer Umgebung weitere Plakate dieser Partei beschädigt worden waren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zum Vorwurf der Sachbeschädigung wollte das Duo sich nicht äußern. Die beiden jungen Frauen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und dort ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. Der Staatsschutz führt das Ermittlungsverfahren.

Neukölln: Feuerwehr will Katze vom Baum retten - die ergreift die Flucht

Anwohner der Emser Straße in Neukölln haben am Sonntagvormittag den Notruf gewählt, weil eine Katze in einem Baum saß. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, hätten sich die Anwohner um das Tier gesorgt. Als sich die Einsatzkräfte im Rettungskorb mit der Drehleiter dem Tier näherten, habe die Katze "selbstständig und wohlbehalten Reißaus genommen".

#Tierrettung in #Neukölln

Es gibt ihn wirklich: den Klassiker „Katze auf Baum“. Am Vormittag sorgten sich Anwohnende der #Emser_Straße um das miauende Tier. Als unsere Kollegen von KLEF und DLK dann zu nah kamen, hat die #Katze selbstständig und wohlbehalten Reißaus genommen. pic.twitter.com/94UDLxlgAw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 12, 2021

Wedding: 60-Jähriger antisemitisch beleidigt und bedroht

In Wedding wurde gestern Mittag ein Mann durch Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 17 überprüft. Der 25-Jährige soll zuvor gegen 13 Uhr einen 60-Jährigen in der Sprengelstraße antisemitisch beleidigt und mit dem Tode bedroht haben. Nach seiner Überprüfung wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt wurde mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Steglitz: Randalierer wirft Metallteile vom Dach eines Einkaufszentrums

Die Höhenretter der Feuerwehr haben in Steglitz einen randalierenden Mann vom Dach eines Einkaufszentrums geholt. Der Mann war am Samstagnachmittag in die Baustelle des Forums Steglitz an der Schlossstraße eingedrungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Center wird zur Zeit umgebaut. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Er randalierte dort und warf demnach Metallteile vom Dach. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei und die Höhenretter der Feuerwehr holten ihn herunter. Es sei nicht einfach gewesen, weil das Dach rutschig war, sagte ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes. „Die Höhenretter mussten einen Plan erstellen, sich anseilen und sichern. Das dauert einige Zeit.“ Niemand wurde verletzt. Der Mann litt den Angaben zufolge an einer psychischen Störung. Er kam in ein Krankenhaus.

Oder-Spree: Satellitenschüssel sorgt für Nachbarschaftsstreit - ein Verletzter

Ein Streit unter Nachbarn über eine Satellitenschüssel hat in Görsdorf (Oder-Spree) für eine handfeste Auseinandersetzung gesorgt. Nach Polizeiangaben hatte sich der Streit über den Gartenzaun hinweg am Freitag daran entzündet, dass die Satellitenschüssel und Baumäste des einen über der Grundstücksgrenze des anderen hingen. Einer der beiden Mitte 50-Jährigen, der betrunken war, beleidigte seinen Nachbarn und beschnitt dessen Baum. Daraufhin schlug der andere mit einem Kantholz erst auf die Satellitenschüssel und dann auf seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm Strafanzeigen auf.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail