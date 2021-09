14-jährige Amal wird vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Seit 9. September wird Amal Grigat vermisst. Sie befindet sich derzeitig in einem psychisch labilen Zustand.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei Berlin nach Amal Grigat. Die 14-Jährige verließ am 9. September 2021 gegen 0.30 Uhr das Charité Campus Virchow-Klinikum am Augustenburger Platz 1 in Wedding und wird seit dem vermisst.

Wer hat Amal Grigat gesehen?

Foto: Polizei Berlin

Die Jugendliche befindet sich derzeit in einem psychisch labilen Zustand und benötigt ggf. ärztliche Hilfe. Eine Eigengefährdung ist nicht ausgeschlossen. Sie ist 1,60 bis 1,70 Meter groß, hat eine hagere Gestalt und lange braune Haare. Sie war zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, einem hellen Shirt und hellen Schuhen bekleidet. An beiden Unterarmen hat die Vermisste Narben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 in 13437 Berlin, Am Nordgraben 7 unter der Telefonnummer (030) 4664-173418, der Kriminaldauerdienst der Direktion 1 unter der Rufnummer (030) 4664-171100 und auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.