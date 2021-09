Polizei spürt Dutzende Fälle von gefälschten Impfpässen auf

Berlin. Der Polizei in Berlin sind derzeit 51 Ermittlungsverfahren bekannt, die im Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen stehen. Einige der Verfahren hat sie bereits an die Staatsanwaltschaft Berlin abgegeben, andere dauern noch an. Weitere Details, etwa wie viele Personen beteiligt sind, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

Immer wieder tauchen jedoch gefälschte Impfpässe in Berlin auf. Erst am Donnerstagnachmittag hat die Polizei in Reinickendorf zwei Männer in einem Opel wegen eines Verkehrsverstoßes kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten neben Drogen und einem Schlagstock auch einen gefälschten Impfausweis im Auto.

Der Druck erhöht sich auf Menschen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Die steigende Inzidenz und die niedrige Impfquote liefern der Berliner Stadtspitze Argumente, Lockerungen nur für Geimpfte und Genese zuzulassen, also 2-G-Regeln einzuführen. Impfverweigerer müssen dann mit mehr Einschränkungen rechnen. Das ruft offenbar Leute auf den Plan, Impfausweise zu fälschen und sie über Messenger-Dienste wie Telegram, Internetforen und im Darknet zu vertreiben. Für 100 bis 250 Euro kann man sich dort einen gefälschten Impfpass per Post bestellen.

Laut Gesundheitsministerium drohen Betrügern allerdings hohe Strafen: Wer einen gefälschten Impfausweis verwendet, kann bis zu einem Jahr die Freiheit entzogen werden oder muss eine Geldstrafe bezahlen. Wer einen Impfpass fälscht, drohen sogar zwei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe.