Wannsee: Verunglückter Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Wannsee: Verunglückter Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben

Der Motorradfahrer, der am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wannsee lebensgefährlich verletzt wurde, verstarb am Abend im Krankenhaus. Dies teilte die Klinik mit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 55 Jahre alter Autofahrer gegen 18 Uhr auf der Königstraße gewendet, war auf die Gegenfahrbahn gefahren und hatte dort gehalten. Der entgegenkommende Motorradfahrer im Alter von 48 Jahren soll noch eine Vollbremsung eingeleitet haben, stürzte jedoch gegen das Auto. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen sowie Knochenbrüche und kam mit der Berliner Feuerwehr zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Wegen der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Unfallstelle für knapp vier Stunden gesperrt.

Neukölln: SUV landet nach Zusammenstoß auf dem Dach

Der verletzte Fahrer des SUV konnte selbst aus seinem umgekippten Fahrzeug klettern.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Unfall an der Pannierstraße in Neukölln ist in der Nacht zu Freitag ein SUV auf dem Dach gelandet. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen eines Zeugen soll der Renault-Fahrer gegen 1.55 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Porsche gestoßen sein und sich daraufhin überschlagen haben. Durch den Zusammenstoß mit dem Porsche soll dieser in einer Kettenreaktion noch zwei vor ihm stehende Fahrzeuge, einen Citroen und einen Ford, beschädigt haben. Der verletzte 30 Jahre alte Fahrer des SUV konnte selbst aus seinem umgekippten Fahrzeug klettern. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Weil der Fahrer einen berauschten Eindruck vermittelte und eine Atemalkoholmessung aus medizinischen Gründen nicht möglich war, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme.

Lichtenberg: Autoreifen auf Gleise der S-Bahn gelegt

Donnerstagnachmittag überfuhr eine S-Bahn der Linie 75 mehrere Autoreifen, die Unbekannte zuvor auf die Gleise gelegt hatten. Reisende einer nachfolgenden S-Bahn, die ebenfalls wegen eines Reifens stoppen

musste, verließen die S-Bahn und begaben sich leichtsinnig in den Gleisbereich.





Gegen 15.30 Uhr leitete der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn eine

Schnellbremsung ein, als er im Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen auf den Gleisen abgelegte Autoreifen erkannte und überfuhr. Nach der Überprüfung des Zuges und Beräumung der Gleise setzte die S-Bahn ihre Fahrt fort.





Eine nachfolgende S-Bahn musste kurz darauf ebenfalls stoppen, da sich ein weiterer Reifen im Gleisbereich befand. Während der Triebfahrzeugführer den Reifen wegräumte, öffneten Reisende mittels der Notentriegelung mehrere Türen der S-Bahn und verließen den Zug auf freier Strecke. Nachdem alarmierte Bundespolizisten vor Ort eintrafen, verhinderten sie ein weiteres Aussteigen von Reisenden. In der S-Bahn befanden sich circa 120 Reisende, wovon 20 den Zug verlassen hatten. Wegen der damit verbundenen Gefahr erfolgte eine

Stromabschaltung.





Zwischenzeitlich öffnete der Triebfahrzugführer zur besseren Belüftung weitere Türen. Anschließend konnte der Strom wieder zugeschalten und die Strecke gegen 17 Uhr freigegeben werden. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Durch die Schnellbremsungen wurden keine Reisenden verletzt.

Reinickendorf: Drogen im Kinderrucksack entdeckt

Bei einer Fahrzeugüberprüfung auf dem Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf nahmen Fahnder am Donnerstagnachmittag einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Gegen 15.15 Uhr überprüften die Polizisten einen 30 Jahre alten Opel-Fahrer, der zuvor einen Verkehrsverstoß begangen hatte. Im Fahrzeug saßen neben dem Fahrer zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren sowie ein Kampfhund. Bei der Überprüfung des 30-Jährigen stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Im Handschuhfach entdeckten die Einsatzkräfte einen Teleskopschlagstock. Unter dem Beifahrersitz fanden sie einen Kinderrucksack mit Drogen, der offensichtlich dem 34 Jahre alten Beifahrer gehörte. Dieser trug zudem das verschreibungspflichtiges Schmerzmedikament Tilidin, einen gefälschten Impfausweis sowie 550 Euro bei sich. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte auch dort Drogen und weiteres Tilidin. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde festgenommen.

Berliner streiten sich an Ostsee: Mann rennt weg - große Suchaktion

Ein handfester Streit eines Paares aus Berlin beim Frühstück hat einen großen Sucheinsatz der Polizei auf der Halbinsel Fischland-Darß ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, war der 79 Jahre alte Mann nach dem Streit am Donnerstag in Prerow erregt weggelaufen, vermutlich den langen Ostseestrand entlang. Als der Senior sich mittags immer noch nicht gemeldet hatte, schaltete die 73 Jahre alte Ehefrau die Polizei ein. Per Hubschrauber, Fährtenhund und Streifenwagen wurden große Teile der Halbinsel abgesucht - der Senior aber erst kurz vor Mitternacht gefunden. Er war etwa zehn Kilometer westwärts gewandert. „Der Mann wurde westlich vom Leuchtturm Darßer Ort am Strand gefunden und machte einen hilflosen Eindruck“, sagte der Polizeisprecher. Da der Gesuchte etwas durchnässt und unterkühlt war, kam er per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Das Paar hielt sich zur Erholung in einer Wohnung in Prerow auf, wie schon öfter. Ob sich die „Streithähne“ inzwischen wieder versöhnten, sei nicht bekannt, hieß es.

Mitte: Unbekannter überfällt Seniorin nach dem Einkaufen

Ein Unbekannter überfiel am Donnerstagnachmittag eine ältere Dame in Wedding. Die 82-Jährige gab gegenüber der Polizei an, sie hätte gegen 17.45 Uhr, vom Einkaufen kommend, die Eingangstür ihres Wohnhauses in der Winkelriedstraße aufgeschlossen, als sie plötzlich von hinten gestoßen wurde. Dabei stürzte sie auf die Treppenstufen und verletzte sich schwer. Der Tatverdächtige entriss ihr Halskette und Ohrringe und flüchtete. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde.

Marzahn: Streit eskaliert – Mann mit Schnittverletzungen im Krankenhaus

Nach einem Streit zwischen zwei sich bekannten Männern in Marzahn wurde einer von ihnen am Donnerstag verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 36-Jährige und der 39-Jährige sollen gegen 1.20 Uhr auf dem Helene-Weigel-Platz in eine Auseinandersetzung geraten sein. Dabei soll der Ältere dem Jüngeren Schnittverletzungen an Hals und Kopf zugefügt haben. Zeugen holten in einer Bar in der Nähe Hilfe. Der 39-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Der nicht lebensgefährlich verletzte 36-Jährige wurde zur Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

JVA Plötzensee: Feuerwehr rettet Person aus Gefängniszelle

Laut ersten Informationen musste eine Person von der Feuerwehr aus einer Zelle mithilfe einer Steckleiter gerettet werden.

Foto: Morris Pudwell

In einer Haftzelle der Justizvollzugsanstalt in Plötzensee hat es gebrannt. Der 47 Jahre alte Insasse kam mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einem 27 Jahre alten Mithäftling in dem Gefängnis am Friedrich-Olbricht-Damm war am Donnerstagabend der Rauch aufgefallen. Aus zunächst unbekannter Ursache waren Einrichtungsgegenstände der Zelle in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften an und löschte.

Mitte: Motorradfahrer kollidiert mit Fahrradfahrer - beide schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Moabit wurden am Donnerstagvormittag beide Beteiligte schwer verletzt. Den Aussagen mehrerer Zeugen zufolge soll gegen 9.40 Uhr ein Auto in der Straße Alt-Moabit im rechten Fahrstreifen angehalten haben, um rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Ein 44 Jahre alter Radfahrer soll zum Vorbeifahren in die linke Spur gewechselt sein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei kam es zur Kollision mit einem von hinten herannahenden Motorrad. Der 21-jährige Kradfahrer und der Radfahrer stürzten auf die Fahrbahn und zogen sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, der Radfahrer zur intensivmedizinischen Behandlung.

Charlottenburg: Wiedererkannter Straftäter festgenommen – Polizist verletzt

Polizisten wurden am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zu einem Souvenirshop in die Tauentzienstraße in Charlottenburg gerufen, da sich dort ein Tatverdächtiger aufhalten sollte, der am 19. Juni 2021 in einem Geschäft in der Hardenbergstraße mit einer Tasse auf eine Angestellte geworfen haben soll. Als die Einsatzkräfte dem 30-Jährigen mitteilten, dass er für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht werden soll, leistete er Widerstand und griff die Polizeikräfte an. Mit Hilfe eines weiteren Beamten wurde der Mann festgenommen. Ein Beamter kam verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzten. Der Festgenommene soll heute im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt werden.

Steglitz: Mutmaßliche Fahrraddiebe ertappt

Auf frischer Tat ertappt wurden in der Nacht zu Freitag mutmaßliche Fahrraddiebe in Steglitz. Eine 22 Jahre alte Anwohnerin hatte gegen 1.30 Uhr einen Mann in der Althoffstraße beobachtet, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Mit ihrer Beschreibung gelang es den Einsatzkräften kurz darauf, den 25 Jahre alten Tatverdächtigen mit dem gestohlenen Fahrrad in der Berg- Ecke Filandastraße festzunehmen. Seine zwei 24 und 25 Jahre alten Begleiter, ebenfalls mit mutmaßlich entwendeten Fahrrädern unterwegs, flüchteten daraufhin. Sie konnten wenig später auf Höhe der Lessingstraße geschnappt werden.

Friedrichshain: Firmenfahrzeuge in Flammen

Wieder haben in Berlin Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, stand nach Mitternacht in der Ehrenbergstraße in Friedrichshain ein Transporter auf einem Firmengelände komplett in Flammen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Durch die Hitzestrahlung wurden Fensterscheiben eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Während der Löscharbeiten meldeten andere Passanten, dass in der Rudolfstraße der Wagen einer Hilfsorganisation brannte, den die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr ebenfalls löschten. Hier konnte von Zeugen eine dunkel gekleidete Person gesehen werden, die in Richtung Modersohnstraße flüchtete. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstifung aus.

