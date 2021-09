Berlin-Kreuzberg: Mann bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 9. September 2021.

Kreuzberg: Mann bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Ein Mann hat in der vergangenen Nacht bei einer Auseinandersetzung in Kreuzberg lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er musste in einem Krankenhaus operiert werden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll ein 21-Jähriger gegen 1 Uhr einen 49-Jährigen unter der Hochbahn in der Skalitzer angegriffen und zu Boden gebracht haben. Als der Ältere bewusstlos auf der Straße lag, soll der 21-Jährige weiterhin gegen dessen Kopf getreten haben. Erst als mehrere Passanten hinzukamen, habe er von dem Bewusstlosen abgelassen. Polizisten nahmen ihn noch in der Nähe fest. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Zehnjährige auf abenteuerlicher Bahnreise - Mit rosa Koffer aus Berlin

Die Zehnjährige aus Güstrow bei Rostock, die am Dienstag nach der Schule verschwunden war, hat eine lange Zugreise in mehreren Etappen unternommen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, hatte das Kind nicht den Bus in ein Dorf sondern einen Zug nach Berlin genommen, sagte ein Polizeisprecher. Sie wollte demnach eigentlich nach Stuttgart zu einer Freundin.

In Berlin hat sie laut Bundespolizei aber „einen rosa Koffer an sich genommen“. Dann sei die Ausreißerin weiter nach Hamburg gereist. Von dort wollte sie den Erkenntnissen zufolge mit einem Fernzug nach Stuttgart. „Das Mädchen hatte allerdings keinen Fahrschein, sodass ihre abenteuerliche Fahrt in Hannover am Mittwoch dann endete“, sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei hatte in Güstrow am Dienstag und am Mittwoch mit einem Großaufgebot und Fährtenhunden vergeblich nach der Schülerin gesucht. Ihre Angehörigen seien in großer Sorge gewesen. Nach der erlösenden Information der Bundespolizei stiegen die Großeltern in Güstrow dann auch in einen Zug nach Hannover - und nahmen das Mädchen wohlbehalten mit zurück.

Den Grund für die Reise quer durchs Land und wo sie die Nacht verbracht hatte, wollte die Zehnjährige nicht preisgeben, wie es weiter hieß. Der rosa Koffer aus Berlin wurde wieder seinem Eigentümer übergeben.

Charlottenburg/Gesundbrunnen: Feuerwehr löscht brennende Autos

In Gesundbrunnen brannten Autos.

Foto: Peise

In der Nacht haben in Berlin wieder Autos gebrannt. Ein aufmerksamer Anwohner rief gegen 2 Uhr die Feuerwehr und die Polizei in die Treseburger Straße in Charlottenburg, nachdem er zunächst einen lauten Knall und anschließend ein brennendes Fahrzeug auf dem Innenhof bemerkt hatte.

Die Feuerwehr löschten die Flammen. Der Land Rover brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Ein Mercedes, der neben dem brennenden Fahrzeug abgestellt war, wurde durch die Flammen und die starke Hitzeentwicklung stark beschädigt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

Auch in der Voltastraße in Gesundbrunnen (Mitte) brannte ein PKW. Zwei neben dem VW stehende Autos, ein Mercedes und ein Alfa Romeo, wurden ebenfalls stark beschädigt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. In vielen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Mitte: Mann fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen

Ein Italiener ist am Mittwoch in Mitte fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet ein 58 Jahre alter Verdächtiger mit einem 31-Jährigen in Streit. Er soll dann den Mann beleidigt und anschließend mit einem nietenbesetzten Handschuh sowie einem Armband geschlagen haben. Der Italiener erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Nach Feststellung seiner Personalien konnte der Verdächtige seinen Weg fortsetzen. Der Staatsschutz ermittelt.

Schöneberg: Mit Eiern beworfen und homophob beleidigt

Rund 40 Personen haben sich am Mittwoch gegen 23.45 Uhr vor einer Bar in der Kleiststraße in Schöneberg aufgehalten und sollen mit Eiern aus einem Auto heraus beworfen worden sein. Ein 38-Jähriger erklärte gegenüber der Polizei, dass ein Ei ihn am linken Bein getroffen habe. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung übernahm der Staatsschutz.

Schöneberg: Radfahrerin angefahren - Autofahrerin flüchtet aus Klinik

Eine 24 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr in Schöneberg an der Kreuzung Potsdamer Straße Ecke Pallas-/Goebenstraße von einem links abbiegenden Auto erfasst worden. Die Autofahrerin und ihre vier Mitfahrer stiegen aus und brachten die verletzte Radfahrerin ins Krankenhaus. Dann verließ die Autofahrerin die Klinik, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die 24-Jährige erlitt eine Schlüsselbeinfraktur und wurde stationär aufgenommen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.

Märkisches Viertel: Polizei durchsucht Wohnung

Am Senftenberger Ring im Märkischen Viertel (Reinickendorf) hat es am Donnerstag einen großen Polizeieinsatz gegeben. Wie die BZ berichtete, wurde eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses durchsucht. Das Landeskriminalamt 4, welches für Organisierte Kriminalität zuständig ist, wurde von einem Mobilen Einsatzkommando (MEK) und einem Spezialeinsatzkommando (SEK) unterstützt. Die genauen Hintergründe waren zunächst noch unklar.

Pankow/Wannsee: Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Pankow verletzt.

Foto: Peise

Am Mittwoch sind bei Unfällen zwei Motorradfahrer verletzt worden. Zunächst kam es gegen 20 Uhr in Pankow zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Informationen von vor Ort zufolge wurde der Fahrer des Motorrades über das Fahrzeug geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw wurde nicht verletzt.

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Foto: Peise

In Wannsee (Steglitz-Zehlendorf) erlitt ein Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein 55 Jahre alter Autofahrer im Einmündungsbereich Königstraße / Pfaueninselchaussee beim Wenden auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 48 Jahre alte Motorradfahrer stürzte trotz Vollbremsung jedoch gegen den Pkw. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen sowie Knochenbrüche und kam mit der Feuerwehr zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle war für knapp vier Stunden gesperrt.

Charlottenburg/Neukölln: Brände in Mehrfamilienhäusern - ein Verletzter

In zwei Mehrfamilienhäusern in Berlin hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Ein Bewohner eines Hauses in der Neuen Kantstraße in Charlottenburg wurde mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, nachdem aus noch unbekannter Ursache im Keller ein Müllcontainer Feuer gefangen hatte, wie die Feuerwehr mitteilte. Zuvor hatte schon ein Papierstapel im Erdgeschoss eines Hauses in der Warthestraße in Neukölln in Flammen gestanden. Menschen wurden dort nicht verletzt.

Mitte: Fahrraddieb verkauft gestohlenes Fahrrad im Internet - Festnahme

Zivilbeamte nahmen am Mittwochnachmittag einen Mann fest, der im Verdacht steht, ein gestohlenes Fahrrad im Internet zum Verkauf angeboten zu haben. Ein 26-Jähriger hatte die Polizei über die Verkaufsanzeige informiert und angegeben, dass es sich um sein ihm am Vortag gestohlenes Fahrrad handelte. Er habe mit dem Anbieter einen Termin für 15 Uhr am U-Bahnhof Nauener Platz in Mitte vereinbart. Die Besatzung der Zivilstreife sprach dort den Verdächtigen an, der das entwendete Fahrrad dabei hatte.

Der 36-Jährige gab an, das Rad am Vortag von einem nur flüchtig bekannten Mann gekauft zu haben, ohne gewusst zu haben, dass es gestohlen worden sein soll. Bei der Überprüfung des nervös wirkenden Mannes gab dieser zunächst falsche Personalien an. Zudem fiel Betäubungsmittel aus seiner Hosentasche. Dann rannte der Mann plötzlich davon. Er konnte in einem Hinterhof der Reinickendorfer Straße gestellt werden. Auf der Wache stellte sich heraus, dass der 36-Jährige mit Haftbefehl zur Fahndung wegen räuberischer Erpressung ausgeschrieben war.

Schöneberg: Handtaschen-Dieb nach Fahndungsaufruf identifiziert

Nur kurze Zeit nach Veröffentlichung eines Fahndungsaufrufs wurde ein gesuchter mutmaßlicher Handtaschenräuber von einem Beamten der Bundespolizei wiedererkannt. Es handelt sich um einen 35 Jahre alten Mann. Der Mann soll im Mai 2021 eine 58-Jährige in der Motzstraße in Schöneberg zu Boden gestoßen und dabei ihre Handtasche entwendet haben. Handtaschen-Dieb nach Fahndungsaufruf identifiziert - hier geht es zum Artikel.

