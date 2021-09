Handtaschen-Dieb nach Fahndungsaufruf identifiziert

Der Mann soll im Mai 2021 eine 58-Jährige in der Motzstraße in Schöneberg zu Boden gestoßen und dabei ihre Handtasche entwendet haben.

Berlin. Nur kurze Zeit nach Veröffentlichung eines Fahndungsaufrufs wurde ein gesuchter mutmaßlicher Handtaschenräuber von einem Beamten der Bundespolizei wiedererkannt. Es handelt sich um einen 35 Jahre alten Mann.

Der Mann soll einer Frau in Schöneberg die Handtasche geraubt haben. Am Mittwoch, den 19. Mai 2021 soll der Verdächtige die 58-Jährige gegen 9 Uhr in der Motzstraße zu Boden gestoßen und dabei ihre Handtasche entwendet haben. Mehrere Zeugen nahmen anschließend die Verfolgung des Mannes auf, der ein Messer zog, um seine Verfolger abzuschütteln. Ihm gelang die Flucht zum U-Bahnhof Bülowstraße. Auf der Flucht warf er die zuvor erbeutete Tasche, das Messer und seine Jacke weg.

Am Mittwoch hatte die Polizei einen Fahndungsaufruf gestartet. Bereits einen Tag darauf verkündete die Polizei, dass der Mann identifziert wurde.

