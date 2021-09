Missbrauch in Kita in Spandau: Erzieher unter Verdacht

Ein Erzieher soll in einer Kita in Berlin-Spandau mindestens sechs Kinder sexuell missbraucht haben.

Berlin. Kinder, Eltern und Beschäftigte der Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) „Feldhäuschen“ in Spandau sind erschüttert. Seit Montag ist den Betroffenen bekannt, dass ein Erzieher mindestens sechs Kinder in der Kita sexuell missbraucht haben soll. „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geschockt und traumatisiert“, sagte Thomas Scheunemann, Vorsitzender des AWO-Kreisverbands Spandau, der im Bezirk sechs Einrichtungen betreibt, „zudem haben wir den Eltern und auch den Kindern professionelle Hilfe etwa über den Kindernotdienst vermittelt, um sie so zu unterstützen, die Vorfälle psychisch zu verarbeiten.“

Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt bereits seit über einer Woche, wie die „Bild“-Zeitung am Dienstag zuerst berichtete. Die Berliner Polizei bestätigte auf Anfrage der Berliner Morgenpost lediglich, dass der Verdacht des Missbrauchs gegen den 32-Jährigen im Raum stehe und dem selbstverständlich auch nachgegangen werde.

Unklar ist dabei, ob der Tatverdächtige schon zuvor wegen ähnlicher Verdachtsfälle auffiel oder gar vorbestraft ist. Eine Auskunft hierzu sei wegen der laufenden Ermittlungen, des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte des Mannes nicht möglich, sagte eine Polizeisprecherin. Wann genau sich die Vorfälle ereigneten und ob sich der Beschuldigte in Haft befindet, wollte die Sprecherin ebenfalls nicht mitteilen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Missbrauch in Spandau: Verdächtiger schon vorher in Kitas tätig

Laut Angaben des AWO-Kreisverbandes hat der Verdächtige rund eineinhalb Monate über eine Zeitarbeitsfirma als Aushilfe in der Kita „Feldhäuschen“ gearbeitet. Schon vorher sei er in Kindertagesstätten tätig gewesen, auch anderswo in Spandau. „Nirgendwo hat es aber offizielle Beschwerden oder Hinweise auf Missbrauch gegeben“, versichert Scheunemann, Ausbildungsnachweis und Führungszeugnis lagen vor.

Thomas Scheunemann vom AWO-Kreisverband Spandau.

Foto: Glanze/FFS

Missbrauchsverdacht in Spandau - mehr zum Thema:

Missbrauchsverdacht: Kita verteidigt Einsatz von Aushilfen

Kita „Feldhäuschen“ will erst eine Woche später von den Vorwürfen erfahren haben

Dabei wirft das Bekanntwerden der Vorwürfe allerdings durchaus Fragen auf. Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen, als Eltern in einem Spandauer Polizeiabschnitt am Mittwoch, dem 25. August, gegen den Tatverdächtigen Anzeige erstattet hatten. Ihre Tochter, die ihnen beiläufig von dem Missbrauch erzählt hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits Schülerin und daher nicht mehr in der betroffenen Kita. Deswegen geht man in der Kita-Leitung auch davon aus, dass die beschriebenen Vorfälle wohl schon mehrere Wochen in der Vergangenheit liegen.

Bei der zuständigen Dienststelle des Landeskriminalamtes kam die Anzeige nach Aussage einer Sprecherin der Polizei und aus unbekannten Gründen allerdings erst zwei Tage später, am Freitag, dem 27. August, an. Zu diesem Zeitpunkt war der 32-jährige Verdächtige noch in der Kita beschäftigt, sein Arbeitsverhältnis endete regulär zum Monatsende.

Faktisch letzter Arbeitstag aber war jener Freitag, der 27. August, da die Kita nach dem folgenden Wochenende am Montag, den 30. und Dienstag, den 31. August bestreikt wurde. Die AWO-Leitung will daher auch erst am 31. August vom LKA über die Vorwürfe informiert worden sein. Das deckt sich insofern mit den Angaben der Polizei, am Montag, den 30. August, zunächst niemanden in der Kita erreicht zu haben – möglicherweise wegen des Streiks, wie es von beiden Seiten heißt.

Eltern beschreiben Verdächtigen als merkwürdig

Allerdings habe es bereits vor der Anzeige am 25. August vereinzelte, jedoch unkonkrete Beschwerden von Eltern aufgrund „merkwürdigen Verhaltens“ in der Kita „Feldhäuschen“ gegeben, wie Scheunemann auf Nachfrage zugab. Die Kita-Leiterin habe daraufhin mit dem Beschuldigten ein Gespräch über Nähe und Distanz geführt und diesen im Nachhinein beobachtet. Die erste offizielle Anschuldigung vonseiten der Eltern lag laut Angaben Scheunemanns jedoch erst am vergangenen Donnerstag vor – also zwei Tage, nachdem das LKA den Kita-Vorstand über die erste Anschuldigung unterrichtet hatte. Seitdem erreichten die Polizei nach eigener Aussage vier weitere Anzeigen zu Vorfällen, die ebenfalls vor dem 25. August stattgefunden hätten.

Danach sei die Kita-Leitung sofort aktiv geworden und habe die zuständigen Stellen, namentlich die Zeitarbeitsfirma des Verdächtigen und die Kita-Aufsicht des Senats, informiert. „Da die Gerüchteküche bereits brodelte, haben wir die Eltern in einem Rundbrief über die Vorgänge in Kenntnis gesetzt und zu einer Informationsveranstaltung am Montag geladen“, so Scheunemann.

Eine Informationsveranstaltung ist eskaliert

Eine Informationsveranstaltung, die schlussendlich eskalierte. „Seitens der Eltern hat es massive Vorwürfe gegenüber dem Personal der Kita gegeben, nicht früher auf die Hinweise des Missbrauchs reagiert zu haben“, sagte Scheunemann, „das Verhalten einiger Eltern gegenüber unseren Erzieherinnen war darauf sehr aggressiv.“ Im Laufe der Veranstaltung brach auch eine Mutter zusammen und musste ärztlich betreut werden.

„Wir haben uns daher mit den Eltern darauf geeinigt, die Kita bis zum Ende der Woche geschlossen zu lassen“, sagte Scheunemann, der sich gleichzeitig aber auch vor sein Personal stellte: „Die Vorwürfe der Eltern, die Kita sei untätig gewesen, sind aus der Luft gegriffen.“