In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 7. September 2021.

Friedrichshain: Feuer in Hochhaus - Starke Rauchausbreitung

Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Friedrichshain ist es am frühen Dienstagmorgen zu starker Rauchentwicklung gekommen. Wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte, brannte es im Kellerraum eines zwölfgeschossigen Hauses an der Singerstraße. Der Rauch habe sich in mehreren Stockwerken ausgebreitet, eine Belüftung sei schwierig gewesen, so die Feuerwehr. 34 Einsatzkräfte waren zweieinhalb Stunden im Einsatz.

#Brand in #Friedrichshain

Es brannte ein Kellerraum im obersten Geschoss eines 12-gesch. Hochhauses in der #Singerstraße mit starker Rauchausbreitung auf mehrere Geschosse. Belüftung war sehr schwierig. 2,5h waren 34 Kräfte der @Berliner_Fw mit 12 Atemschutzgeräten im Einsatz. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 7, 2021

