Mann aus U-Bahn gestoßen - Gesuchter stellt sich

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Berlin. Der 23-Jährige meldete sich nach einer Öffentlichkeitsfahndung am Dienstagvormittag bei einer Rechtsanwältin, die wiederum die Polizei informierte.

Die Berliner Polizei hatte nach einem Mann gefahndet, der bereits am 7. Januar 2020 einen U-Bahn-Fahrgast am U-Bahnhof Stadtmitte aus dem Zug gestoßen hatte. Am Montag veröffentlichte die Polizei Bilder des Tatverdächtigen, die von Überwachungskameras aufgenommen wurden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Stoß gegen 22.45 Uhr. Der Stoß gegen den 49-Jährige soll derart unvermittelt und wuchtig gewesen sein, dass der Mann stürzte und verletzt ins Krankenhaus kam.

