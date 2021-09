Mann aus U-Bahn gestoßen - Berliner Polizei fahndet

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der bereits am 7. Januar 2020 einen U-Bahn-Fahrgast am U-Bahnhof Stadtmitte aus dem Zug gestoßen hat. Am Montag veröffentlichte die Polizei Bilder des Tatverdächtigen, die von Überwachungskameras aufgenommen wurden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Stoß gegen 22.45 Uhr. Der Stoß gegen den 49-Jährige soll derart unvermittelt und wuchtig gewesen sein, dass der Mann stürzte und verletzt ins Krankenhaus kam.

Stoß aus U-Bahn: Das ist die Täterbeschreibung

ca. 25 bis 35 Jahre alt

etwa 180 bis 185 cm groß

schlanke Figur

dunkler Teint

schwarze, füllige Haare

Bart

Brille

Die Ermittler fragen:

Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Kommissariat des Polizeiabschnitts 28 in der Direktion 2 (West) in Alt-Moabit 145, 10557 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-228600 (zu Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664-228700 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an Dir2A28AK@polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

