In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 6. September 2021.

Mitte: Radfahrer angefahren und bei Flucht Kinder gefährdet

Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Mitte einen Radfahrer angefahren und bei der anschließenden Flucht zwei Kinder gefährdet. Wie die Polizei mitteilte, soll der 30 Jahre alte Fahrer gegen 15 Uhr mit einem Audi die Stromstraße in Richtung Lessingstraße befahren haben. Als er rechts in die Turmstraße abbog, soll er den 32 Jahre alten Radfahrer angefahren haben und anschließend weitergefahren sein.

Der Flüchtende soll dann mit überhöhter Geschwindigkeit zwei rote Ampeln passiert haben. An der Kreuzung Alt-Moabit Ecke Jagowstraße mussten zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden. Diese Situation beobachtete ein Polizeiobermeister, der außer Dienst war. Er stieg in sein Auto und folgte dem 30-Jährigen. Als dieser an der Kreuzung Alt-Moabit Ecke Gotzkowskystraße halten musste, wurde er von dem Polizisten gestellt und mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte vorläufig festgenommen.

Nach der Feststellung seiner Personalien und einer negativen Atemalkoholmessung konnte er mit den beiden Fahrzeuginsassinnen seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Seinen Führerschein und das Auto beschlagnahmten die Polizeikräfte. Er sieht nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens entgegen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Radfahrer wurde verletzt und kam mit Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Jungen blieben glücklicherweise unverletzt.

Brandenburg: Motorradfahrer nach Kollision mit Wildschweinen verletzt

Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Zusammenstoß mit Wildschweinen verletzt. Wie die Brandenburger Polizei bei Twitter mitteilte, ereignete sich der Unfall Sonnabendnacht in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz). "Seien Sie jetzt besonders achtsam unterwegs - gerade in den Morgen- und Abendstunden", so die Polizei.

Feuer in Neukölln: Rauchsäule weithin sichtbar

Auf einem Recyclinghof in Berlin-Neukölln haben am Montagmorgen zwei Elektrocontainer gebrannt. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Brandursache war zunächst unklar. Über dem Recyclinghof war eine hohe Rauchsäule aufgestiegen, die weithin zu sehen war. 28 Feuerwehrleute waren im Einsatz, wie die Berliner Feuerwehr bei Twitter.

#Update

Es brannten 2 Container mit Elektroschrott. Eine Brandausbreitung auf weitere Container konnte unter Einsatz von 3 C-Rohren, eines davon über eine Drehleiter, verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. #EstuK #GoodJob pic.twitter.com/eKV4GMCJkU — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2021

Treptow: Festnahme nach zweifachem Raub

Einsatzkräfte des Abschnitts 35 wurden gestern Nachmittag zu einem schweren Raub in Baumschulenweg (Treptow) alarmiert. Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 15.20 Uhr in der Kiefholzstraße eine Rangelei zwischen einer Seniorin und einem jungen Mann, der offenbar versuchte, der Dame die Handtasche zu entreißen. Seinerseits erfolgreich, flüchtete der Tatverdächtige kurz darauf mit der Beute unter dem Arm.

Während sich die 41-jährige Zeugin um die am Boden liegende Überfallene kümmerte, versuchte ihr 53-jähriger Begleiter den mutmaßlichen Räuber zu verfolgen. Mit Unterstützung einer weiteren Zeugin gelang es den Polizeikräften, den 24-Jährigen schließlich in einem nahegelegenen Park festzunehmen.

Er steht nicht nur in Verdacht, die 81-Jährige auf offener Straße überfallen zu haben, sondern soll bereits kurz zuvor eine 86 Jahre alte Frau in einem Mehrfamilienhaus im Heidekampweg mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe ihrer Handtasche genötigt haben. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der junge Mann der Kriminalpolizei übergeben. Die erbeuteten Taschen samt Inhalt wurden nach Hinweisen des Festgenommenen aufgefunden und den Seniorinnen übergeben. Beide Frauen blieben unverletzt.

Brennende Autos in Spandau und Lichtenberg



Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung zu zwei Bränden in der vergangenen Nacht in Lichtenberg und Staaken (Spandau) übernahmen die jeweils zuständigen Brandkommissariate des Landeskriminalamtes.

Gegen 2.10 Uhr bemerkten Passanten Flammen aus dem vorderen Teil eines an der Kreuzung Buchberger Ecke Coppistraße geparkten Autos und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten den brennenden Opel Corsa, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren und der durch das Feuer stark beschädigt wurde. Durch die Hitzewirkung wurde ein davorstehender Anhänger ebenfalls leicht beschädigt.

Eine Anwohnerin im Cosmarsteig hörte gegen 2.50 Uhr einen lauten Knall und sah auf dem Mieterparkplatz einen in Brand stehenden Ford Fiesta, der hierdurch erheblich beschädigt wurde. Einsatzkräfte löschten den Brand, bei dem auch zwei weitere Autos, ein Mercedes und ein Daihatsu, beschädigt wurden.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail