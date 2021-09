In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 4. September 2021.

Marienfelde: Pkw übersieht Motorradfahrer

Gegen 23.10 Uhr krachte der Fahrer einer Suzuki Bandit auf der Motzener Straße in Marienfelde in die Seite eines VW Golf. Offenbar kam der Fahrer mit seinem Golf so schnell aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn gefahren, dass der Biker nicht mehr bremsen oder ausweichen konnte.

Der Biker wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Ersthelfer versorgten den Mann und den Fahrer des Volkswagen bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr. Der Autofahrer und der Motorradfahrer wurden in Krankenhäuser transportiert. Die Bergung und Unfallaufnahme dauerte knapp zwei Stunden. Die Motzener Straße war zwischen Nahmitzer Damm und Schichauweg vollstänig gesperrt.

Illegale Party in Neukölln gefährdet Schiffsverkehr

Das aufgestellte DJ-Equipment wurde sichergestellt.

Foto: Morris Pudwell

Einigen Chaoten ging in der Nacht zum Samstag offenbar Party machen über alles, selbst wenn dies die Sicherheit Anderer und den Schiffsverkehr gefährdet.

Baumschulenweg: BVG-Bus gerammt und Hang hinab gestürzt

Der weiße VW musste mit schwerem Gerät auf die Straße zurück gebracht werden

Foto: Morris Pudwell

Kurz nach Mitternacht wollte der Fahrer eines VW Golf Variant auf der Neuen Späthstraße offenbar einen Bus der BVG überholen. Dabei rammte der VW aber den Bus im Heckbereich und verlor auf der kurvigen Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet dann auf den Bürgersteig, raste durch die Engstelle zwischen einem Lichtmast und einem Wegweiser und fiel dann teilweise die Böschung herab.

Auf dem berüchtigten Teilabschnitt dieser Straße sind schon viele ähnliche Unfälle passiert. Da der Wagen zum Großteil im Hang verschwunden war, konnte der Busfahrer und unmittelbare Zeugen nicht sagen, wer in vom Fahrersitz des Kombis gekrabbelt war. Schließlich stand ein verletzter Mann auf dem Bürgersteig, der mitteilte, nicht der Fahrer zu sein sein. Die alarmierte Feuerwehr konnte mit der normalen Ausrüstung das Fahrzeug nicht bergen. Es wurde die Rüstgruppe aus Charlottenburg hinzualarmiert.

So wurde innerhalb weniger Minuten der VW wieder auf der Straße gebracht. Der Feuerwehreinsatz dauerte knapp zwei Stunden. Der Verkehr war dabei teilweise vollständig eingeschränkt. Der Fahrer, der angegeben hatte, nicht gefahren zu sein, musste sich im Krankenhaus trotzdem einer Blutentnahme unterziehen.

Prenzlauer Berg: Polizei räumt Mauerparkt erneut

Wieder feierten lautstark über 1000 Heranwachsende im Mauerpark.

Foto: Morris Pudwell

Wieder feierten lautstark über 1000 Heranwachsende im Mauerpark. Die Polizei räumte das Gelände. Auch ein Haubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Wäschelager in Oberschöneweide abgebrannt

Gegen 20.45 Uhr meldeten Anwohner einen Brand auf dem Gelände einer chemischen Reinigung.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 20.45 Uhr meldeten Anwohner einen Brand auf dem Gelände einer chemischen Reinigung. Offenbar brannte es er ist einem Außenbereich, der sich nicht direkt im Gebäude befand. Es standen dutzende Rollwagen mit Wäsche in Brand. Die Feuerwehr hatte Mühe, die Brandstelle zu erreichen. Ein Übergriff auf das typische DDR-Waschhaus Gebäude konnte nicht verhindert werden. Daher gerieten auch im Innenraum Rollwagen mit Wäsche in Brand.

Die Feuerwehr war lange damit beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Bei einem Feuer mit solch geringen Ausmaß eigentlich ungewöhnlich. Gegen 21.30 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle. Die genaue Brandursache muss nun ein Brandkommissariat ermitteln.

Treptow: Unfall mit Essenslieferant beim Überholen

Ein Feuerwehrmann stellt den Helm des Rollerfahrers sicher

Foto: Morris Pudwell

Gegen 18.50 Uhr befuhr ein Motorroller-Fahrer die Rixdorfer Straße im Berliner Ortsteil Johannisthal. Laut Aussagen von Zeugen soll der Rollerfahrer eine unsichere Fahrweise gehabt haben. Daher entschloss sich der Fahrer des dahinterfahrenden Pkw den Roller zu überholen.

Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe sind, macht der Motorroller einen Schlenker nach links und krachte in das überholende Fahrzeug. Der Rollerfahrer stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Mehrere Zeugen halfen dem Verletzten auf und brachten ihn an den Straßenrand. Dort wurde er von den Zeugen bis zum Eintreffen von Rettungskräften erstversorgt.

Der Mann war Lieferant für Lieferando. Seine Tasche mit frischen Lebensmitteln wurde von der Feuerwehr sichergestellt. Wenig später kam ein anderer Lieferant auf einem Fahrrad und nahm der Feuerwehr die Tasche wieder ab und teilte mit, er werde die Lieferung übernehmen. Der Motorroller des Gestürzten wurde von der Polizei aus bisher unbekannten Gründen 35 Meter weit entfernt auf einem Hinterhof abgestellt vorgefunden. Wer den Roller dort abstellte, ist unklar. Der Mann wurde an Armen und Beinen verletzt. Die Polizei ermittelt nun, warum der Fahrer den Pkw rammte. Es muss ebenfalls geklärt werden, ob der Mann im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

