Strom abgezapft Illegale Party in Neukölln gefährdet Schiffsverkehr

Berlin. Einigen Chaoten ging in der Nacht zum Samstag offenbar Party machen über alles, selbst wenn dies die Sicherheit Anderer und den Schiffsverkehr gefährdet.

Gegen 1 Uhr beendeten 16 Außendienstkräfte mit sechs Fahrzeugen des Ordnungsamtes Neukölln unter einer Brücke der Grenzallee eine illegale Musikveranstaltung. Dem sogenannten "Rave" wohnten zweitweise über 100 Personen bei. Als sich die Ordnungsamtmitarbeiter zu erkennen gaben, nahmen viele Personen Reißaus. Einige konnten trotzdem gestellt werden, da sich die Mitarbeiter taktisch aufstellten.

Mann floh mit Lautsprecherbox

Manch einem gelang trotzdem die Flucht. Ein Mann flüchtete sogar mit einer großen Lautsprecherbox auf dem Rücken. Der Mann kletterte über eine Zaun, stürzte und rannte mit zwei weiteren Personen davon.Der Mann wurde wenig später mit zwei weiteren Personen auf der Lahnstraße gestellt. Er gab an geflohen zu sein, "weil er mit "Bullen" nichts zu tun haben" wolle...

Von allen angetroffenen Besuchern wurden die Personalien festgestellt. Es war sogar ein richtiges "DJ-Set" aufgebaut worden mit Mischpult, Laptop, Monitor und Boxen. Bis zu diesem Zeitpunkt gingen die Einsatzkräfte nur von einer illegalen Feierlichkeit aus. Doch es sollte noch richtig kriminell werden: Um Strom für die aufgestellten Lichtanlagen und das Musik-Equipment zu bekommen, wurde offenbar illegal Strom abgezapft.

Abgezapfter Strom beeinträchtigt Schiffsverkehr

Die Ordnungsamtmitarbeiter folgten dem Kabel der Anlage, das zu einem Signalmast führte. Der Mast steht am Neuköllner Schifffahrtskanal und seine beleuchteten Anzeigen zeigen wichtige Informationen für Schiffe und Boote, die in den Oberhafen und durch die Schleuse Neukölln in den Unterhafen einlaufen wollen.

Zu diesem Mast am Kanal-Ufer führte das Kabel, hier wurde der Strom gefährlich und illegal abgezapft.

Foto: Morris Pudwell

Von den Party-Initiatoren wurde offenbar ein Verteilerkasten manipuliert und dort mit einer normalen Verteilersteckdose Strom abgezapft. Die Beleuchtung für die Beschilderung wichtiger Informationen für den Schiffsverkehr wurde dadurch offenbar ausgeschaltet.

Hier liegt nach ersten Erkenntnissen ein gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr vor. Nach dieser Aufdeckung eines konkreten Gefährdungsdelikts mussten Polizeikräfte des Abschnitts 54 alarmiert werden, die den Sachverhalt aufnahmen. Auch Techniker vom "Stromnetz Berlin" wurden alarmiert, um die Leuchtanzeige zu reparieren. Dies dauerte mehrere Stunden.

"Stromdieb" hatte offenbar Glück

Die bisher unbekannte Person, die sich an dem Verteilerkasten zu schaffen machte, hatte offenbar Glück, denn sie handelte unter Lebensgefahr. Denn das illegale Anklemmen einer Steckdose passierte unter Spannung. zudem bestand eine erhöhte Brandgefahr. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.