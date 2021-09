In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 2. September 2021.

Berlin: Ermittlungen gegen einen Auszubildenden der Polizei

Gegen einen Auszubildenden der Berliner Polizei sind Ermittlungen eingeleitet worden. Der Auszubildende wird verdächtigt, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das auch unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, an eine Jugendliche abgegeben zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag mit. Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden in der Wohnung des Mannes und bei der Durchsuchung seines Spinds auf dem Gelände der Polizeiakademie in Ruhleben Beweismaterial und beschlagnahmten es. Dienstrechtliche Konsequenzen werden geprüft an.

Hermsdorf: BMW-Fahrerin erfasst Kradfahrer beim Linksabbiegen

Ein Kradfahrer hat am Mittwoch bei einem Unfall in Hermsdorf (Reinickendorf) schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erfasste eine 61 Jahre alte BMW-Fahrerin beim Linksabbiegen vom Hermsdorfer Damm auf den Waldspechtweg den entgegenkommenden 30 Jahre alten Suzuki-Fahrer. Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Schädel-Hirn-Trauma sowie diversen Hautabschürfungen in eine Klinik. Die Frau blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.

Friedrichsfelde: Seniorin von Linksabbieger erfasst

Eine 90-Jährige ist am Mittwoch bei einem Unfall in Friedrichsfelde (Lichtenberg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, touchierte der Außenspiegel eines linksabbiegenden Lkws die Seniorin, als sie die Rhinstraße bei grüner Ampel überquerte. Die Fußgängerin fiel daraufhin zu Boden und erlitt zwei Platzwunden am Kopf sowie Hautabschürfungen im Gesicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieb. Der 31 Jahre alte Lkww-Fahrer erlitt einen Schock und wurde noch am Unfallort ambulant behandelt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Tegel: Mann beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs von Auto erfasst

Ein Mann ist am Mittwoch gegen acht Uhr beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in der Bernauer Straße in Tegel (Reinickendorf) von einem Audi-Fahrer erfasst worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 20-Jährige mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schlug anschließend auf der Fahrbahn auf, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mehrere Passanten leisteten Erste Hilfe bei dem Schwerverletzten. Mit Verletzungen am Oberkörper und Kopf wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.

Mitte: Denkmal mit öliger Flüssigkeit beschmutzt

Ein Denkmal in der Georgenstraße in Mitte ist am Mittwoch beschmutzt worden. Die Kuratorin des Werks „Züge in das Leben – Züge in den Tod“ verständigte gegen 19 Uhr die Polizei, weil die nahezu lebensgroß gestaltete Kindergruppe aus Bronze von Unbekannten mit einer öligen Flüssigkeit übergossen wurde. Die Flüssigkeit ließ sich mit einem Tuch entfernen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die vollständige Reinigung sei für heute geplant. Der Staatsschutz ermittelt.

Razzien in Berlin wegen Betrug bei Corona-Hilfen

Bei Razzien in Reinickendorf, Wedding, Gesundbrunnen, Spandau und Kreuzberg haben Polizisten am Donnerstagvormittag Durchsuchungsbeschlüsse und einen Arrestbeschluss vollstreckt, wie die Polizei mitteilte. Drei Beschuldigte sollen demnach unberechtigt Corona-Hilfszahlungen in Höhe von 47.000 Euro beantragt und erhalten haben. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Anklage gegen Clan-Mitglieder nach Juwelendiebstahl in Dresden erhoben

Im Zusammenhang mit dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe Dresden im November 2019 ist Anklage gegen die sechs dringend Tatverdächtigen erhoben worden. Den Männern zwischen 23 und 28 Jahren wird schwerer Bandendiebstahl, Brandstiftung und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler sind überzeugt, dass der Coup auf das Konto des Remmo-Clans geht.

