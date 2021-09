Die Berliner Polizei ist am Donnerstagmorgen zu mehreren Razzien in Berlin ausgerückt. Auch ein Moscheeverein wurde durchsucht.

Drei Beschuldigte sollen unberechtigt Corona-Hilfszahlungen in Höhe von 47.000 Euro beantragt und erhalten haben.

Pandemie Betrug bei Corona-Hilfen: Razzien in Berlin

Berlin. Erneut geht die Berliner Polizei gegen den Betrug bei Corona-Hilfen vor. Bei Razzien in Reinickendorf, Wedding, Gesundbrunnen, Spandau und Kreuzberg vollstreckten die Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag Durchsuchungsbeschlüsse und einen Arrestbeschluss, wie die Polizei mitteilte.

Drei Beschuldigte sollen demnach unberechtigt Corona-Hilfszahlungen in Höhe von 47.000 Euro beantragt und erhalten haben. Dies sei zum Teil im eigenen Namen, zum Teil durch von ihnen vertretene Vereinen geschehen.

Bei den Vereinen handelt es sich laut Polizei um einen Moscheeverein und einen Verein für kulturelle Interaktion. Den Vereinen seien keine ausgleichsfähigen Verluste durch die Pandemie entstanden. Dennoch seien die Fördermittel beantragt und bezogen worden.

Corona-Betrug in Berlin: Gelder vom Vereinskonto auf Privatkonto überwiesen

In einem Fall sollen die Gelder noch am gleichen Tag vom Vereinskonto auf das Privatkonto eines Beschuldigten transferiert worden sein. Auch nach Kontaktaufnahme durch die Investitionsbank Berlin-Brandenburg (IBB) und einer öffentlichen Berichterstattung sei der Betrag bis zum gestrigen Mittwoch nicht zurückgezahlt worden. In einem Fall soll das Gewerbe, dessen Existenz durch die beantragte Soforthilfe gesichert werden sollte, bereits Monate zuvor abgemeldet worden sein.

Mit Soforthilfen wollte der Staat Unternehmen schnell und unbürokratisch durch die Corona-Krise helfen - es besteht aber der Verdacht, dass sie in Tausenden Fällen missbraucht wurden. Im Zusammenhang mit den Hilfen aus dem Frühjahr 2020 gebe es rund 15.000 Strafanzeigen und Ermittlungsverfahren, hieß es im April in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion. Eine hohe Dunkelziffer sei wahrscheinlich. Die mit Abstand meisten Strafanzeigen gab es mit mehr als 4300 in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Hessen und Berlin.