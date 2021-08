Berlin-Neukölln: Mutmaßlicher Autoeinbrecher mit Helikopter gesucht

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 31. August 2021.

Neukölln: Mutmaßlicher Autoeinbrecher mit Helikopter gesucht

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in der vergangenen Nacht in Neukölln nach einem mutmaßlichen Auto-Einbrecher gesucht. Informationen von vor Ort zufolge soll ein Anwohner der Hufeisensiedlung gegen 0.30 Uhr eine Person beobachtet haben, die in einem VW-Bus hantierte. Als die Polizei eintraf, soll der Verdächtige zu Fuß die Flucht ergriffen haben. Die Polizei suchte in der Nähe nach dem Verdächtigen. Auch ein Hubschrauber kreiste circa eine Stunde über der Siedlung. Ob es zu einer Festnahme kam, war am Morgen nicht bekannt.

