Berlin-Gesundbrunnen: Mann verteidigt Freundin und wird mit Messer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 31. August 2021.

Gesundbrunnen: Mann verteidigt Freundin und wird mit Messer verletzt

In Gesundbrunnen (Mitte) ist in der vergangenen Nacht ein Mann von Unbekannten mit einem Messer am Arm verletzt worden, nachdem er seine Freundin verteidigt hatte. Aufgrund des starken Blutverlustes musste er in einem Krankenhaus operiert werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Angaben des 30-Jährigen und dessen 23 Jahre alter Freundin waren beide gegen 23.50 Uhr auf der Klever Straße unterwegs. Zwei ihnen entgegenkommende junge Männer sollen im Vorbeigehen übergriffige Sprüche gegenüber der 23-Jährigen geäußert haben, woraufhin deren Freund die Unbekannten aufgefordert habe, das zu unterlassen. Einer der beiden Männer habe daraufhin ein Messer gezogen und den 30-Jährigen damit am Arm verletzt. Anschließend war das Duo geflüchtet. Eine Absuche der Umgebung nach den Verdächtigen verlief ohne Erfolg.

Köpenick: Unfall nach riskantem Überholmanöver

Zwei Verletzte, diverse Sachschäden sowie eine einstündige Straßensperrung waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag in Köpenick ereignet hat. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 39 Jahre alter Autofahrer gegen 20 Uhr auf der Müggelheimer Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Grüne Trift soll er Zeugenaussagen zufolge ein vor ihm abbiegendes Auto rechtsseitig überholt und dabei auf einen Rad- und Gehweg gefahren sein. Beim Wiedereinfädeln in die Straße Grüne Trift geriet der Mann dann in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer 31 Jahre alten entgegenkommenden BMW-Fahrerin. In Folge des Zusammenstoßes verlor der Autofahrer die Kontrolle über seinen Fiat und stieß gegen vier geparkte Fahrzeuge, bevor er quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Die BMW-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen an der Hand sowie ein Trauma. Der 39-Jährige konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung von Kopf- und Nackenschmerzen wieder verlassen. Da der Mann einem freiwilligen Alkoholtest nicht zustimmte, aber Ausfallerscheinungen aufwies, wurde er für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

Mitte: Einbruchsversuche in Friseur und Bar - Männer gefasst

Zwei Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in Mitte festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 24 Jahre alter Zeuge gegen 2.30 Uhr in der Albrechtstraße laute Geräusche gehört und drei dunkel gekleidete Personen am Fenster eines Friseurgeschäftes gesehen. Während eine der Personen mit einem Werkzeug an dem Fenster hantiert haben soll, hätten die anderen beiden danebengestanden. Als der 23-Jährige und dessen 21 Jahre alter Bruder in eine Bar in der Marienstraße einbrechen wollten, konnten sie festgenommen werden. Letzterer trug noch Werkzeug bei sich. Die dritte Person flüchtete unerkannt.

An der Tür zur Bar konnten die Beamten Einbruchsspuren erkennen. An der Eingangstür des Friseursalons steckte außerdem noch Hebelwerkzeug zwischen Türrahmen und -zarge. Die Tatverdächtigen kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Neukölln: Mutmaßlicher Autoeinbrecher mit Helikopter gesucht

Eine Person soll in diesem VW Bus eingebrochen sein.

Foto: Pudwell

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in der vergangenen Nacht in Neukölln nach einem mutmaßlichen Auto-Einbrecher gesucht. Informationen von vor Ort zufolge soll ein Anwohner der Hufeisensiedlung gegen 0.30 Uhr eine Person beobachtet haben, die in einem VW-Bus hantierte. Als die Polizei eintraf, soll der Verdächtige zu Fuß die Flucht ergriffen haben. Die Polizei suchte in der Nähe nach dem Verdächtigen. Auch ein Hubschrauber kreiste circa eine Stunde über der Siedlung. Ob es zu einer Festnahme kam, war am Morgen nicht bekannt.

Lichtenberg: Autofahrer ohne Führerschein will sich Polizeikontrolle entziehen

Ein Autofahrer hat in der vergangenen Nacht in Lichtenberg versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Als der BMW-Fahrer auf der Landsberger Allee überprüft werden sollte, ignorierte er das Anhaltesignal der Beamten. Die Einsatzkräfte folgten dem BMW-Fahrer mit Blaulicht und Martinshorn. Nach mehreren hundert Metern sei der Fahrer plötzlich langsamer gefahren und stehen geblieben. Er räumte ungefragt ein, zu schnell gefahren zu sein, behauptete jedoch, die Polizisten nicht gesehen zu haben. Freiwillige Atemalkohol- und Drogentests verliefen negativ, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einen Führerschein konnte der 26-Jährige nicht vorlegen, so dass neben den Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt wird. Der BMW wurde beschlagnahmt.

Charlottenburg: Zwei Männer nach Handtaschendiebstahl festgenommen

Zivilfahnder haben am Montag zwei Männer in Charlottenburg festgenommen, die kurz zuvor eine Handtasche aus einem Auto entwendet hatten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel das Duo den Einsatzkräften gegen 16 Uhr zunächst am Nikolsburger Platz auf, als es auf seinem Weg durch Nebenstraßen wiederholt in geparkte Autos schaute. Dabei liefen die Männer die Straßenseiten entlang, wechselten sich ab und standen über Kopfhörer in Kontakt.

In der Wielandstraße habe sich einer der Verdächtigen auf die Rückbank eines unverschlossenen VW Tiguan gesetzt, während sein Komplize die Umgebung beobachtete. Dann sei der Mann mit einer Tasche in der Hand wieder ausgestiegen. Kurz darauf erfolgte die Festnahme der zwei Männer. Bei dem 21-Jährigen wurde die gestohlene Handtasche beschlagnahmt. Er und sein 18 Jahre alter Komplize kamen in einen Polizeigewahrsam und wurden der Kriminalpolizei überstellt. Die Tasche konnte dem Inhaber zurückgegeben werden.

Neukölln: Duo nach versuchtem Taschendiebstahl festgenommen

Polizisten haben am Montag in Neukölln einen 20-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau nach einem versuchten Taschendiebstahl festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachteten Zivilkräfte gegen 14.15 Uhr am Bruno-Traut-Ring, wie ein Mann neben einer 71-Jährigen auf dem Gehweg lief und in ihren Einkaufsbeutel griff, welchen sie über ihrer Schulter trug. Die Komplizin sei den beiden dabei versetzt nachgelaufen und habe sich mehrfach auffällig in alle Richtungen umgeschaut. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, stellte sie den Mann zur Rede. In diesem Moment traten die Einsatzkräfte an das Duo heran und nahm es fest.

Der Mann und die Frau waren bereits einschlägig polizeibekannt. Auf dem Weg zum Polizeigewahrsam fanden die Beamten bei dem Mann eine Bankkarte, welche nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Ermittlungen ergaben, dass die Chipkarte bei einem Taschendiebstahl am selben Tag gegen 12 Uhr im Stadtteil Gropiusstadt entwendet wurde, bei dem die beiden Festgenommenen eine 81 Jahre alte Frau angerempelt haben sollen, die mit ihrem 82 Jahre alten Ehemann unterwegs war und dabei unbemerkt ihre Geldbörse stahlen.

A10: Autobahn wegen Pkw-Brand gesperrt

Auf der A10 ist es am Dienstagvormittag zu Staus gekommen. In Richtung Dreieck Spreeau brannte ein Auto zwischen Rangsdorf und Schönefelder Kreuz. Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilte, musste die Autobahn gesperrt werden. Autofahrer wurden darauf hingewiesen, eine Rettungsgasse zu bilden.

