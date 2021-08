Berlin-Mitte: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Berlin. Am Abend des 14. August erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Mitte lebensgefährliche Verletzungen. Mit einem Zeugenaufruf wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Die 54 Jahre alte Radfahrerin war mit einem 41 Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren beide gegen 20.10 Uhr auf dem Radweg der Alexanderstraße in Richtung Brückenstraße. Die Radfahrerin soll den Mann, nachdem sie geklingelt hatte, links überholt haben. Beim Überholen berührten sich die Räder, beide stürzten. Der 41-Jährige erlitt Verletzungen an den Beinen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von rund 1,4 Promille. Die 54-Jährige zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass sie intensivmedizinisch betreut werden muss.

Unfall in Berlin-Mitte - die Polizei fragt:

Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Unfallgeschehen machen?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 5 in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain unter den Rufnummern (030) 4664-572800 und (030) 4664-572417 oder an jede andere Polizeidienststelle.

