Berlin-Hellersdorf: Mit Schreckschusswaffe auf zwei Männer geschossen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 30. August 2021.

Hellersdorf: Mit Schreckschusswaffe auf zwei Männer geschossen - Festnahme

Ein Mann ist am Sonntagmorgen in Hellersdorf festgenommen worden, nachdem er im Flur eines Wohnhauses am Ohserring mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe auf zwei Männer abgegeben hat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitten ein 52- und 28-Jähriger Augen- und Atemwegsreizungen. Nach der Tat habe sich der Mann entfernt. Nachdem Beamte die Personalien ermittelt haben, wurde die Wohnung des Mannes an der Welsestraße durchsucht. SEK-Beamte nahmen den mutmaßlichen Schützen fest. Bei der Festnahme habe er erheblichen Widerstand geleistet und einen Beamten verletzt. Auch der 42-Jährige erlitt Verletzungen. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine Schreckschusswaffe sei bei der Durchsuchung jedoch nicht gefunden worden, aber gefährliche Gegenstände wie eine Softair-Waffe nebst dazugehöriger Munition, ein Messer sowie eine Machete, die allesamt sichergestellt wurden. Auch mutmaßliche Drogen wurden beschlagnahmt. Der 42-Jährige muss sich nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung mit Waffen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Moabit: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Bei einem Unfall in Moabit wurden zwei Personen leicht verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache stießen am Sonntagabend zwei Autos in Moabit (Mitte) zusammen. Eine 38-Jährige wollte gegen 21.50 Uhr von der Lydia-Rabinowitsch-Straße in die Heidestraße links abbiegen. An der Kreuzung kollidierte sie mit einem Renault. Sie erlitt ein Schädelhirntrauma, der 20-jährige Renault-Fahrer klagte über Schmerzen am Kopf und am Oberkörper, sodass beide von Rettungskräften zur stationären Versorgung in Krankenhäuser gebracht wurden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

A100: Tempo 182 - Polizei stoppt Raser

Die Autobahnpolizei hat in der Nacht zu Sonntag einen 21 Jahre alten Raser gestoppt, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Er sei die A100 mit Tempo 182 - abzüglich Toleranz - entlanggerast. Dem 21-Jährigen erwarten nun mindestens 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

