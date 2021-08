Demo in Berlin: Ermittlungen gegen Polizisten nach Kniestoß

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 30. August 2021.

Berlin: Ermittlungen gegen Polizisten nach Kniestoß bei Demo

Nach den Demonstrationen am vergangenen Wochenende in Berlin sind Ermittlungen gegen einen Polizisten eingeleitet worden. "Im Rahmen von #b2908 hat eine Einsatzkraft der Polizei Berlin einen Kniestoß gegen den Kopf eines Festgenommenen ausgeführt", teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Das LKA habe die Ermittlungen aufgenommen. Es drohen dienstrechtliche Konsequenzen.

Im Rahmen von #b2908 hat eine Einsatzkraft der Polizei Berlin einen Kniestoß gegen den Kopf eines Festgenommenen ausgeführt.

Die Ermittlerinnen & Ermittler unseres #LKA für Amtsdelikte haben ihre Arbeit bereits aufgenommen – dienstrechtliche Konsequenzen knüpfen daran an.

Insgesamt habe es fast 120 Demonstrationen aller Richtungen am Wochenende gegeben: nicht nur die zum Teil verbotenen Proteste von sogenannten Querdenkern, sondern auch von Motorradfahrer, zu Afghanistan sowie den „Zug der Liebe“ mit Musik und Tanz. 2400 Polizisten seien im Einsatz gewesen, sagte Innensenator Andreas Geisel, darunter 739 Polizisten aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei.

Mehrere Tausend Menschen hatten am Sonnabend und Sonntag trotz Verboten in Berlin gegen die deutsche Corona-Politik demonstriert. Sie liefen in mehreren Aufzügen durch die Stadt und lieferten sich dabei immer wieder ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Es gab Angriffe auf Polizisten und Versuche, Absperrungen zu durchbrechen. Die Polizisten setzten Reizgas ein und nahmen insgesamt nach ersten Mitteilungen mindestens 180 Menschen vorübergehend fest, um ihre Identität festzustellen.

Neu-Hohenschönhausen: SEK-Einsatz nach mutmaßlichen Schüssen aus Schreckschusswaffe

Ein Mann ist am Sonntagmorgen in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) festgenommen worden, nachdem er im Flur eines Wohnhauses am Ohserring im Ortsteil Kaulsdorf mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe auf zwei Männer abgegeben hat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitten ein 52- und 28-Jähriger Augen- und Atemwegsreizungen. Nach der Tat habe sich der Mann entfernt. Nachdem Beamte die Personalien ermittelt haben, wurde die Wohnung des Mannes an der Welsestraße durchsucht. SEK-Beamte nahmen den mutmaßlichen Schützen fest. Bei der Festnahme habe er erheblichen Widerstand geleistet und einen Beamten verletzt. Auch der 42-Jährige erlitt Verletzungen. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine Schreckschusswaffe sei bei der Durchsuchung jedoch nicht gefunden worden, aber gefährliche Gegenstände wie eine Softair-Waffe nebst dazugehöriger Munition, ein Messer sowie eine Machete, die allesamt sichergestellt wurden. Auch mutmaßliche Drogen wurden beschlagnahmt. Der 42-Jährige muss sich nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung mit Waffen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Neukölln: Mann steigt zweimal in Wohnung ein - Festnahme

Die Aufmerksamkeit eines Passanten mündete heute Vormittag in einer Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers in Neukölln. Nach Aussagen des 60-jährigen Zeugen beobachtete dieser gegen 6.30 Uhr, wie ein Mann an ein gekipptes Fenster einer in der Silbersteinstraße befindlichen Erdgeschosswohnung herantrat, auf dessen Sims kletterte und sich Zutritt zu der Wohnung verschaffte. Der Zeuge beobachtete, wie der Mann die Wohnung wenig später wieder durch das Fenster verließ, sich in ein nahegelegenes Motel begab, dann jedoch abermals in die Wohnung einstieg und offenbar mit Beute abermals herauskam.

Diesmal folgte ihm der 60-Jährige und alarmierte zeitgleich die Polizei. Für das genutzte Hotelzimmer erließ ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss, bei dessen Vollstreckung Teile des potentiellen Diebesgutes aufgefunden wurden. Nach Überprüfung konnten diese an die Besitzer zurückgegeben werden.

Der 45 Jahre alte Tatverdächtige, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt ist, war zunächst nicht im Zimmer anzutreffen, konnte jedoch bei seiner Rückkehr festgenommen und der Kriminalpolizei überstellt werden.

Moabit: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Bei einem Unfall in Moabit wurden zwei Personen leicht verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache stießen am Sonntagabend zwei Autos in Moabit (Mitte) zusammen. Eine 38-Jährige wollte gegen 21.50 Uhr von der Lydia-Rabinowitsch-Straße in die Heidestraße links abbiegen. An der Kreuzung kollidierte sie mit einem Renault. Sie erlitt ein Schädelhirntrauma, der 20-jährige Renault-Fahrer klagte über Schmerzen am Kopf und am Oberkörper, sodass beide von Rettungskräften zur stationären Versorgung in Krankenhäuser gebracht wurden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Cottbus: Zwei Verletzte bei Schlägerei

Bei einer Schlägerei in der Cottbuser Innenstadt sind zwei Männer im Alter von 21 und 27 Jahren verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung am Samstagabend hatten mehrere Männer mit noch nicht identifizierten Gegenständen auf die beiden Opfer eingeschlagen, teilte die Polizeidirektion Süd am Montag mit. Vier Tatverdächtige im Alter von 19 bis 29 Jahren wurden in Polizeigewahrsam genommen.

Sie und auch die Opfer stammten demnach aus Syrien. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des schweren Landfriedensbruchs in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Spuren und Beweismittel wurden gesichert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tathergang dauern an. Gesucht werden weitere Zeugen.

A100: Tempo 182 - Polizei stoppt Raser

Die Autobahnpolizei hat in der Nacht zu Sonntag einen 21 Jahre alten Raser gestoppt, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Er sei die A100 mit Tempo 182 - abzüglich Toleranz - entlanggerast. Dem 21-Jährigen erwarten nun mindestens 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Unsere #Autobahnpolizei hat in der Nacht zum Sonntag einen 21-Jährigen Autofahrer entschleunigt, der vor ihren Augen die #A100 mit 182 Sachen (abzüglich Toleranz) entlangraste.



🚫mind. 680 € Bußgeld

🚫2 #Flenspunkte

🚫3 Monate Fahrverbot

