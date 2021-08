In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 29. August 2021.

Mitte: Auto prallt mit Straßenbahn zusammen

Auf dem Weinbergsweg in Mitte ist gegen 1.30 Uhr eine Straßenbahn mit einem Pkw zusammengestoßen. Es wurde niemand verletzt. Am Pkw und an der Straßenbahn entstand Sachschaden.

Kreuzberg: Autobrand im Frontbereich

Foto: Thomas Peise

Gegen 2.30 Uhr stand in der Wiener Straße in Berlin Kreuzberg ein SUV in Flammen. Der Brand im Frontbereich konnte aber schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Wedding: Auto angezündet

Foto: Thomas Peise

In der Grenzstraße in Wedding brannte gegen 2.20 Uhr ein Golf im Frontbereich. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Friedrichshain: Transporter angezündet

Foto: Thomas Peise

Gegen 0 Uhr brannte in der Eldenaer Straße in Friedrichshain ein Transporter im Frontbereich. Ein davor geparkter Pkw wurde am Heck erheblich beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Templin: Frau bei Streit an Tankstelle beworfen und verletzt

Bei einem Streit an einer Tankstelle in Templin (Landkreis Uckermark) ist eine Frau mit einer Flasche beworfen, geschlagen und verletzt worden. Die 35-Jährige und eine 18-Jährige gerieten in der Nacht zum Samstag aneinander, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Jüngere soll die andere Frau demnach mit einer Flasche bedroht und sie anschließend in ihre Richtung geworfen haben. Danach soll sie der Älteren ins Gesicht geschlagen und sie verletzt haben. Die Angreiferin flüchtete unerkannt. Der Grund für den Streit und der genaue Hergang waren zunächst unklar.