Berlin-Wedding: Mann erschossen - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Freitag wurde ein Mann in Wedding durch Schüsse getötet. Der Fluchtwagen des Täters konnte beschlagnahmt werden.

Einsatzkräfte der Polizei stehen vor einem Kiosk in der Reinickendorfer Straße.

Kriminalität Mann in Wedding erschossen - Zeugen gesucht

Berlin. Eine Woche nach den tödlichen Schüssen in Wedding (Mitte) suchen die Ermittlerinnen und Ermittler der 8. Mordkommission nach Zeugen. Am Abend des 27. August 2021 war ein bislang Unbekannter kurz nach 19.30 Uhr auf dem Gehweg in der Reinickendorfer Straße auf einen 46-jährigen Mann zugelaufen und gab mehrere Schüsse auf ihn ab. Rettungskräfte versuchten den Mann wiederzubeleben. Laut Polizei starb er wegen der schweren Verletzungen noch im Rettungswagen. Wie die Polizei mitteilte, war der 46 Jahre alte Mann Stammgast des Geschäfts "Kiosks & Backshops".

Der mutmaßliche Täter konnte mit einem Auto flüchten. In der Hochstraße, nur unweit des Tatortes, beschlagnahmten Einsatzkräfte ein weißes Auto, welches in Zusammenhang mit der Tat gebracht wurde.

Schüsse in Wedding: Die Polizei in der Reinickendorfer Straße.

Foto: Thomas Peise

Die 8. Mordkommission fragt:

Wer hat am Freitag, den 27. August 2021 Beobachtungen gemacht, die mit der Tat, dem Getöteten und/oder Tatverdächtigen im Zusammenhang stehen könnten?

Wer hat das weiße Fahrzeug am 27. August 2021 im Bereich der Hochstraße gesehen?

Wer hat Beobachtungen zu einer oder mehreren Personen am oder im Auto gemacht?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen und hatte noch keinen Kontakt zur 8. Mordkommission?

Hinweise nimmt die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-911888, per E-Mail an LKA118@polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

