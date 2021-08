In unserem Blog finden sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 27. August 2020.

Schüsse in Wedding: Die Polizei in der Reinickendorfer Straße.

Wedding: Mann nach Schüssen gestorben - Täter flüchtig

Nach mehreren Schüssen in Wedding ist ein Mann gestorben. Der 46-Jährige sei trotz Reanimierungsversuchen seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend. Die Tat habe sich in der Reinickendorfer Straße ereignet. Mindestens ein Täter sei in einem weißen Fahrzeug geflüchtet. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen zum Tathergang lagen zunächst nicht vor.

Reinickendorf: Polizeiwagen rast gegen Mauer

Gegen 2.20 Uhr kam es auf der Seidelstraße in Tegel zu einem schweren Unfall. Dabei prallte ein Funkwagen der Polizei gegen eine massive Steinmauer und einen Zaun. Insgesamt drei Beamte erlitten Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Der Polizeiwagen war einem jungen Mann ohne Führerschein gefolgt, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Berliner Straße fuhr und plötzlich nach rechts in die Bernauer Straße abbog. Das ihm mit Blaulicht und Martinshorn folgende Polizeifahrzeug musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen und prallte gegen eine kleine Mauer der angrenzenden Justizvollzugsanstalt Tegel. Die zwei Polizisten im Einsatzwagen wurden verletzt.

Der 21 Jahre alte Mann fuhr weiter, bis er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast prallte. Ein Polizist eines weiteren Einsatzwagens forderte ihn auf, aus dem Wagen auszusteigen. Der junge Mann fuhr daraufhin auf den Beamten zu, dieser wurde zur Seite geschleudert und verletzt. Der Mann flüchtete kurze Zeit später zu Fuß weiter und entkam. Der nicht haftpflichtversicherte BMW wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Prenzlauer Berg: Mercedes fährt Fußgänger absichtlich an und flüchtet

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Mercedesfahrer kam es am Freitagmorgen in Prenzlauer Berg. Nach Angaben von Zeugen habe ein 24-Jähriger gegen 9.30 Uhr die Fahrbahn der Kreuzung Bötzow- Ecke Hufelandstraße überquert, als sich ihm ein Mercedes mit potentiell überhöhter Geschwindigkeit näherte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, soll der Fahrer erst kurz vor dem Passanten stark abgebremst haben. Als der Fußgänger sich über die hohe Geschwindigkeit beschwerte, soll der Autofahrer wieder Gas gegeben und den jungen Mann mit dem Außenspiegel seines Fahrzeuges touchiert haben. Dann soll er aus dem Auto gestiegen sein, um den Mann zu Boden zu schlagen und zu treten. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt, der Mercedes-Fahrer flüchtete unerkannt.

Friedrichshain: Junge Frau nach Drogenkonsum gestorben - Polizei sucht Zeugen

Eine 25-Jährige ist nach dem Konsum von Drogen im „Suicide Club“ auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain gestorben. Sie wurde in den WC-Räumen des Clubs leblos aufgefunden und verstarb am Mittwochabend in einer Klinik. Die Polizei sucht Zeugen. Junge Frau nach Drogenkonsum in Berliner Club gestorben - Lesen Sie hier den ausführlichen Artikel.

Halensee: Betrunkene Autofahrerin verletzt zwei Polizisten bei Festnahme

Eine betrunkene Autofahrerin hat sich in Halensee einer Festnahme widersetzt und dabei eine Polizistin und einen Polizisten leicht verletzt. Die 25-Jährige soll am Donnerstagabend an der Bismarckstraße einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten konnten die Frau ausfindig machen und hielten sie an.

Bei der Klärung des Vorfalls und der Aufnahme der Personalien soll die Verdächtige den Angaben zufolge die beiden Polizisten bedrängt haben. Als sie die Frau daraufhin festnehmen wollten, wehrte sie sich. Erst mit Unterstützung gelang die Festnahme. Die Polizistin klagte über einen gequetschten Finger, ihr Kollege über eine verdrehte Hand. Beide konnten den Dienst nicht fortsetzen, hieß es. Der Verdächtigen wurde Blut abgenommen.

Lichtenberg: Diebe scheitern an Geldautomat

Ohne die erhoffte Beute entkamen Unbekannte, die heute früh in Lichtenberg versucht hatten, an das Innere eines Geldausgabeautomaten zu gelangen. Anwohner alarmierten gegen 4.15 Uhr den Polizeinotruf und gaben an, von der Straße einen lauten Knall vernommen sowie Rauch an dem im Wiesenweg stehenden Gerät bemerkt zu haben. Mitarbeitende des Kriminaldauerdienstes stellten fest, dass vermutlich Gas in den an einer Tordurchfahrt aufgestellten Automaten geleitet und gezündet worden war. Dabei wurde das Gerät zwar erheblich beschädigt, jedoch war es nicht möglich, an die Geldkassette zu gelangen. Am Tatort und in dessen Nähe wurden mehrere Spuren gesichert und Gegenstände sichergestellt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Kreuzberg: Autofahrer verletzt Fußgängerin beim Rückwärtsfahren

Gestern Mittag kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-Jährige schwer verletzt wurde. Ein 46 Jahre alter Autofahrer war gegen 12.40 Uhr im Begriff, seinen Toyota durch Rückwärtsfahren in eine Einfahrt der Wassertorstraße zu wenden. Dabei erfasste er die Fußgängerin, die in Folge des Zusammenstoßes zu Boden fiel und sich eine Platzwunde am Kopf sowie einen Knochenbruch im Oberschenkel zuzog. Eintreffende Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Frau in eine Klinik, in der sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.

Wedding: Mann beleidigt Frauen rassistisch und spuckt sie an

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 wurden gestern Nachmittag zu einer Auseinandersetzung in Mitte gerufen. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen nach soll ein 35-jähriger Mann gegen 14.45 Uhr zwei unbekannt gebliebenen Frauen am U-Bahnhof Gesundbrunnen den Zutritt zum Aufzug verwehrt und sie rassistisch beleidigt haben. Darauf aufmerksam geworden, soll eine 32-Jährige den Mann im Lift gebeten haben, seine noch andauernden, missbilligenden Äußerungen zu unterlassen. Infolgedessen soll der Tatverdächtige ihr zunächst Gewalt angedroht, ihr mehrfach ins Gesicht gespuckt und sie anschließend mit seiner Gehhilfe an der Lippe verletzt haben. Seiner Aussage nach soll die Frau ihn zuerst tätlich angegriffen haben.

Erst nach Öffnen der Aufzugtüren trennten Unbeteiligte das nun rangelnde Duo und verständigten die Polizei. Während der 35-Jährige zwecks erkennungsdienstlicher Maßnahmen mitgenommen wurde, konnte die Frau nach der Feststellung ihrer Personalien ihren Weg fortsetzen. Beide Beteiligten werden sich wegen Körperverletzungsdelikten, der Mann darüber hinaus wegen Beleidigung verantworten müssen. Die Ermittlungen hierzu hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Storkow: Autofahrer stirbt bei Auffahrunfall auf A12

Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 12 ums Leben gekommen. Er sei am Freitagmittag mit seinem Auto auf Höhe der Anschlussstelle Storkow in Fahrtrichtung Polen mit einem vor ihm abbremsenden Lastwagen zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei das Auto unter den Lkw geraten. Der Mann sei noch am Unfallort gestorben. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar. Es wurden nach Polizeiangaben keine weiteren Menschen verletzt. Die Autobahn war für etwa zwei Stunden in Richtung Polen gesperrt.

Letschin: Leerstehendes Gebäude abgebrannt

In Letschin (Landkreis Märkisch-Oderland) ist am Donnerstagabend ein leerstehendes Gebäude abgebrannt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelte es sich bei dem Gebäude um ein ehemaliges Lehrlingswohnheim. Das Gebäude sei nach dem Brand einsturzgefährdet. Die Feuerwehr sei am Abend mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schadenshöhe war am Freitagmorgen noch nicht bekannt.

