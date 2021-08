Berlin-Charlottenburg: Frau lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 26. August.

In der Dernburgstraße in Charlottenburg kam es gegen 3 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Charlottenburg: Frau mit lebensgefährlicher Stichverletzung - Mordkommission ermittelt

Eine Frau ist in der vergangenen Nacht gegen drei Uhr in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses in der Dernburgstraße in Charlottenburg lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verständigte der 36 Jahre alte Mitbewohner der 24-Jährigen die Feuerwehr, da sowohl die Frau als auch er Stichverletzungen erlitten haben. Seine Verletzungen sollen nicht so schwerwiegend gewesen sein, sagte ein Sprecher der Polizei. Wie sich der Sachverhalt in der Wohnung ereignet hat, ist derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Polizisten der 8. Mordkommission befanden sich am Nachmittag am Tatort, um die Hintergründe der Geschehnisse und den genauen Geschehensablauf zu ermitteln.

Neukölln: Fahrer ohne Führerschein erfasst Fußgänger an roter Ampel

Ein Fußgänger, der sich noch vergewisserte, ob er wirklich freie Bahn hatte, ging an der Kreuzung Sonnenallee / Saalestraße in Neukölln zu Fuß über Rot.

Foto: Morris Pudwell

Mit schweren Verletzungen kam ein Fußgänger gestern Abend in ein Krankenhaus, nachdem er in Neukölln von einem Auto erfasst worden war. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 18-Jährige gegen 21.45 Uhr die Fahrbahn der Sonnenallee bei für ihn rotem Ampellicht überquert haben und wurde dabei von dem Fiat eines 24-Jährigen erfasst.

Trotz Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß, in dessen Konsequenz sich der Fußgänger am Kopf, Oberkörper und Bein verletzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verunfallten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Eine Überprüfung des unverletzt gebliebenen Fahrers ergab, dass dieser nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.

A11: Elchkuh von Auto erfasst und getötet

Auf der Autobahn 11 bei Finowfurt im Landkreis Barnim ist eine Elchkuh von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Das Tier querte am sehr frühen Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Finowfort die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Demnach prallte der Wagen trotz Gefahrenbremsung gegen das Tier, das noch am Unfallort starb. Der 52 Jahre alte Beifahrer im Auto wurde leicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 5000 Euro.

Nach Angaben des Umweltministeriums kommt es in Brandenburg immer mal wieder zu Unfällen mit Elchen. Zwischen 2012 und 2020 seien sechs Unfälle auf Autobahnen, Bundesstraßen und Bahnstrecken gezählt worden. Der Schutz der Elche sei gegenwärtig nur schwer möglich, da sie unvermutet irgendwo auftauchten und meist genauso wieder verschwänden, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Berlin/Hamburg: Arabischer Clan und Russenmafia machen gemeinsame Sache

Bei den Durchsuchungen in Berlin und Hamburg fanden die Ermittler neben Tabak auch Drogen, Waffen und andere illegale Gegenstände.

Foto: ZFA Berlin-Brandenburg

Am Dienstag haben mehrere Sicherheitsbehörden ein Vertriebsnetz für illegalen Wasserpfeifentabak stilllgelegt. Bei insgesamt 13 Durchsuchungen in Berlin und Hamburg wurden insgesamt 45 Tonnen gefunden, die am Fiskus vorbeigeschmuggelt werden sollten. Der Steuerschaden wird vom Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg (ZFA) und der Berliner Staatsanwaltschaft (StA) auf zwei Millionen Euro beziffert. Die Täter werden einem polizeibekannten arabischstämmigen Clan sowie der Russenmafia zugeordnet. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Neukölln: Fahrzeugtür geöffnet und Radfahrerin erfasst

Gestern Abend erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Buckow schwere Verletzungen. Die 57-Jährige befuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Buckower Damm von der Johannisthaler Chaussee kommend in Richtung Rohrlegerweg. Währenddessen öffnete ein 24 Jahre alter Mann die Fahrzeugtür eines abgestellten BMW zum Ausstieg, ohne die nahende Fahrradfahrerin zu bemerken, sodass diese gegen die geöffnete Tür prallte.

Infolge des Aufpralls stürzte sie zu Boden und wurde schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung ihrer Oberkörperverletzungen in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.

Spandau: Rollstuhlfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hakenfelde erlitt ein Rollstuhlfahrer gestern Nachmittag schwere Verletzungen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 66 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 14.40 Uhr die Neuendorfer Straße in südlicher Richtung, als er kurz vor der Einmündung in die Neue Bergstraße einen Rollstuhlfahrer auf dem Gehweg bemerkte und dann auf Höhe der Einmündung ein dumpfes Geräusch vernahm und sofort abbremste.

Der 73-jährige Fahrer des Elektrorollstuhls war – offenbar ohne auf den Verkehr auf der Hauptstraße zu achten – in den Anhänger des Lkw gefahren und in Folge des Zusammenstoßes aus dem Rollstuhl auf die Fahrbahn gestürzt. Der Mann kam mit mehreren Frakturen und schweren Verletzungen im Bereich des Rumpfes in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsunfälle übernommen.

Lichtenberg: Autoräder aus Fenster auf Spielplatz geworfen

Ein oder mehrere Unbekannte warfen gestern Nachmittag in Friedrichsfelde (Lichtenberg) zwei Räder eines Autos aus einem Fenster. Gegen 17.50 Uhr alarmierten Anwohner der Dolgenseestraße die Polizei zu einem Spielplatz. Am Ort teilten sie den Einsatzkräften mit, dass zuvor jemand zwei komplette Autoräder aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in eine Grünanlage warf. In dieser Grünanlage befindet sich auch ein Kinderspielplatz, der zu diesem Zeitpunkt gut besucht war.

Vom in Frage kommenden Wohnhaus ist die Grünanlage jedoch nur schlecht einsehbar, sodass die Person oder die Personen, welche die Räder warf oder warfen, nicht sicher wissen konnte oder konnten, dass niemand gefährdet oder verletzt werden würde. Zum Glück befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen auch nur in der Nähe der Aufprallstelle.

Die Polizistinnen und Polizisten sperrten den betroffenen Bereich der Grünanlage ab und sicherten auch an den Rädern Spuren. Zusätzlich wurde die Kriminalpolizei zum Ort gerufen, die hierzu erste Ermittlungen übernahm. Während der Sachverhaltsklärung zeigten sich abwechselnd immer wieder Personen in einem Fenster einer Wohnung in einem der höher gelegenen Stockwerke. Auch diese wurden befragt und deren Personalien festgestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei.

Oder-Spree: Ein Toter und zwei Verletzte nach Unfall

Ein 35-Jähriger ist nach einem Unfall auf der Landesstraße 36 zwischen Heinersdorf und Steinhöfel (Landkreis Oder-Spree) gestorben. Zwei weitere Insassen des Autos wurden bei dem Unfall am Mittwoch verletzt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Das Auto sei aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer des Autos starb, eine 32-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Frankfurt (Oder): Fußgängerin stirbt nach Unfall

Eine 59-jährige Frau ist in Frankfurt (Oder) von einem Auto erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, erfasste am Mittwochabend ein Auto die stark betrunkene Fußgängerin im Frankfurter Ortsteil Booßen. Dabei sei sie schwer verletzt worden und später gestorben. Der genaue Unfallhergang war am Donnerstagmorgen noch unklar.

Buckow: Brandstifter legen feuer an Wohnhaus, Auto und Müllcontainer

In der Nacht zu Donnerstag brannte in der Warmensteinacher Straße in Buckow gegen 22.30 Uhr in einem unbeleuchteten Teil eines Mieterparkplatzes ein Pkw im vorderen Bereich.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Donnerstag hat an der Warmensteinacher Straße in Buckow (Neukölln) gegen 22.30 Uhr an einem unbeleuchteten Teil eines Mieterparkplatzes ein Auto im vorderen Bereich gebrannt. Ein Anwohner konnte den Citroën mit einem Pulverlöschers löschen, die Feuerwehr musste nur noch eine Nachkontrolle durchführen.

Gegen 0.10 Uhr standen dann mehrere Müllcontainer in Flammen. Die Feuerwehr löschte die Mülltonnen, konnte jedoch ein Abbrennen nicht mehr verhindern. In beiden Fällen muss von Brandstiftung ausgegangen werden, ein Brandkommissariat ermittelt. Die Brandstellen sind lediglich 15 Meter voneinander entfernt.

Lichtenberg: Motorradfahrer fliegt bei Unfall meterweit durch die Luft

Gegen 20.30 Uhr verunglückte auf der regennassen Siegfriedstraße Höhen Reinhardsbrunner Straße in Lichtenberg ein Motorradfahrer und verletzte sich dabei schwer.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 20.30 Uhr ist an der regennassen Siegfriedstraße Höhe Reinhardsbrunner Straße in Lichtenberg ein Motorradfahrer verunglückt. Er verletzte sich dabei schwer. Bei dem Unfall handelt es sich zwar um einen sogenannten Alleinunfall. Vermutlich wäre der Unfall aber durch angepasste Geschwindigkeit und der richtigen Ausschilderung einer Baustelle vor Ort vermeidbar gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen prallte der Biker gegen den erhöhten Bordstein einer Mittelinsel, hob ab und wurde dabei meterweit durch die Luft geschleudert. Sein Motorrad kam erst 55 Meter weiter zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer offenbar schwer verletzt.

Der Verkehrsermittlungsdienst kam in diesem Fall zum Einsatz. Es muss geklärt werden, warum die Mittelinsel nicht ausreichend gekennzeichnet war und ob eine Baustelle, die mit der Mittelinsel im Zusammenhang steht, nicht genug ausgeschildert wurde. Die Siegfriedstraße war zwischen Landsberger Allee und Herzbergstraße mehrere Stunden gesperrt.

Rudow: Ein Schwerverletzter bei Wohnungsbrand

In der Nacht zu Donnerstag brannten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung in der Elly-Heuss-Knapp-Straße 12 in Rudow.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Brand in einem Haus für betreutes Wohnen in Rudow (Neukölln) ist ein 59-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer sei am Mittwochabend vermutlich durch den fahrlässigen Umgang mit einer Kerze entstanden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr löschte den Brand an der Elly-Heuss-Knapp-Straße und rettete den Bewohner aus der Wohnung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Mitte: Fußgänger angefahren - Autofahrer flüchtet

In der Nacht zu Donnerstag kam es an der Kreuzung Stralauer Straße/ Klosterstraße in Mitte (genau vorm Sitz des Innensenators) zum einem schweren Unfall.

Foto: Morris Pudwell

In der vergangenen Nacht fuhr in Mitte ein bisher Unbekannter oder eine bisher Unbekannte mit einem Pkw einen Fußgänger an und flüchtete anschließend vom Unfallort. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der unbekannt gebliebene Fahrer mit seinem Auto um kurz nach 22 Uhr die Stralauer Straße in Richtung Molkenmarkt.

An der Ecke zur Klosterstraße erfasste er einen 17-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt zu Fuß die Stralauer Straße in südliche Richtung überqueren wollte. Der Fußgänger stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen an einem Bein zu. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und operiert werden musste. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete anschließend mit dem Wagen unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls berichteten, dass kurz nach dem Unfall ein Mann und eine Frau zum Ort zurückkamen, sich bei dem Verletzten entschuldigt haben sollen und sich wieder entfernten. Die weiteren Ermittlungen zum mutmaßlich Unfallverursachenden, die ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen hat, dauern an.

