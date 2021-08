Männer attackieren sich mit Messer und Schreckschusspistole

Berlin. Zwei Männer sind am Dienstag in Berlin-Schöneberg mit Messer und Schreckschusspistole aufeinander losgegangen. Laut Angaben der Polizei stritt sich ein 34-jähriger Mann bereits am Mittag mit einem Unbekannten, dabei sei er verletzt worden. Am Abend gegen 21.00 Uhr gerieten die beiden dann in der Pöpelmannstraße erneut aneinander. Der Unbekannte soll den 34-Jährigen mit einem Messer angegriffen und an der Hand verletzt haben. Das Opfer schoss dann mit einer Schreckschusspistole auf den Widersacher, und es kam noch zu einem Faustkampf. Schließlich floh der Unbekannte mit einem Auto.

( dpa )