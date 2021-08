In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 25. August.

Schöneberg: Männer attackieren sich mit Messer und Schreckschusspistole

In Schöneberg sind zwei Männer mit Messer und Schreckschusspistole aufeinander losgegangen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, kam es zwischen den Männern anschließend noch zu einem Faustkampf. Einer der beiden Streitenden erlitt bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend eine Schnittwunde. Über das Alter der Männer machte die Polizei am Morgen keine Angaben.

Prenzlauer Berg: Auto fährt 15 Jahre alte Radfahrerin an

Eine Radfahrerin erlitt gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 15-Jährige gegen 14.20 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen die Danziger Straße von der Greifswalder Straße aus kommend in Richtung Bötzowstraße. Dabei erfasste sie ein 33-jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen den rechtsseitigen Fahrradschutzstreifen kreuzte, um in eine Parklücke einzufahren. Die Jugendliche stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden und verletzte sich schwer am Kopf und der Schulter. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt.

Pankow: Auto erfasst Radfahrerin, Fahrer begeht Unfallflucht

Bei einem Verkehrsunfall in Pankow erlitt eine Radfahrerin diverse Prellungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt hingegen fort. Nach Aussagen der Verletzten sowie mehrerer Zeugen war sie gegen 19.20 Uhr in der Pasewalker Straße in Richtung Französisch Buchholz unterwegs, als sie von einem schwarzen VW Golf überholt wurde. Dabei stieß der Fahrer des Wagens mit dem rechten Außenspiegel gegen die Frau, so dass dieser abrieß. Die 62-Jährige stürzte zu Boden und zog sich mehrere Prellungen zu.

Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die alarmierte Funkwagenbesatzung stellte den abgerissenen Außenspiegel sicher. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, dem geflüchteten Fahrer und seinem Fahrzeug hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.

Wer Angaben zu dem wie oben beschriebenen Fahrzeug machen kann oder wem ein solches zur Reparatur übergeben wurde, wird gebeten, sich bei der Dienststelle unter der Telefonnummer (030) 4664 - 172800 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zehlendorf: Radfahrer muss E-Scooter-Fahrer ausweichen und stürzt

Gestern Abend verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Zehlendorf schwer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 59-Jährige gegen 20.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Potsdamer Straße von der Fischerhüttenstraße aus kommend in Richtung Forststraße. Kurz hinter der Einmündung zur Busseallee wich der Radfahrer einem ihm entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer aus, geriert mit seinem linken Pedal gegen einen Baum und stürzte infolge dessen zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der 54 Jahre alte E-Scooter-Fahrer blieb unverletzt.

Pankow: Fahranfänger prallt mit Auto gegen Baum

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam gestern Abend ein Fahranfänger in Malchow von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 18-Jährige gegen 18.40 Uhr mit einem Mercedes im Blankenburger Pflasterweg in Richtung Heinersdorfer Straße unterwegs. In einer Kurve kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und prallte frontal gegen einen weiteren. Der Fahrer erlitt Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, das er dann jedoch auf eigenen Wunsch nach einer ambulanten Behandlung wieder verließ. An dem Fahrzeug und den Bäumen entstand erheblicher Schaden.

91-Jährige stirbt nach Unfall in Strausberg

In Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) ist eine 91-jährige Frau am Dienstag nach einem Verkehrsunfall gestorben. Ein 86 Jahre alter Mann soll sie mit seinem Auto frontal erfasst haben, als sie über die Straße gehen wollte, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die 91-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht und starb dort. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar.

