SEK stürmt Wohnung in Marzahn - Waffen sichergestellt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 24. August.

Marzahn: SEK stürmt Wohnung

Berlin. Bei einem SEK-Einsatz in Marzahn haben Beamte zwei Schwerter, eine Machete und zwei Schreckschusspistolen sichergestellt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde die Wohnung eines seit Montag vermissten 54-Jährigen am Montagabend durchsucht, weil er in der Vergangenheit seine Familie und seine Partnerin bedroht haben soll. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Pritzwalk : Doppelhaushälfte in Flammen

In Pritzwalk (Landkreis Prignitz) hat am Montagabend eine Doppelhaushälfte gebrannt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, seien eine 90-jährige Frau und ein 85 Jahre alter Mann unverletzt aus dem Haus gebracht worden. Die Feuerwehr verhinderte außerdem, dass die Flammen auf die andere Hälfte des Hauses übersprangen. Die betroffene Doppelhaushälfte sei nun einsturzgefährdet. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

