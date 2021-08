In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 23. August.

Wilmersdorf: Hausbewohner in Angst nach Brandstiftung

In der Nacht zu Montag brannte es zum dritten Mal binnen kurzer Zeit in einem Wohnhaus an der Schlangenbader Straße in Wilmersdorf. Die Feuerwehr rückte zunächst mit rund 48 Einsatzkräften aus. Es wurde jedoch nur ein Löschfahrzeug gebraucht. Die Brandbekämpfer löschten eine großen Müllcontainer, ein weiterer wurde beschädigt. Im Anschluss belüfteten die Einsatzkräfte noch den Brandraum.

Es ist nicht der erste Brand in dem Wohnhaus. Beim ersten Feuer brannten zwei Kellerverschläge und ein Bewohner musste sogar reanimiert werden, das zweite Feuer gab es unter einer Kellertreppe, wo Sperrmüll und Gerümpel brannten. Die Bewohner der Wohnanlage sind nun in Sorge das demnächst etwas noch Schlimmeres passieren könnte. Eine Mieterin sagte gegenüber Pressevertretern, Sie könne heute aus Angst nicht mehr schlafen. Ein Fachkommissariat der Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schöneberg: Unterführung am Sachsendamm läuft voll Wasser

Schöneberg: Die Unterführung am Sachsendamm lief aufgrund von Starkregen voll Wasser – ein Kleintransporter blieb stecken

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Montag warnte der Deutsche Wetterdienst vor ausgiebigem Regen. Kurz nach Mitternacht regnete es dann auch in Berlin. Gegen 1 Uhr lief aufgrund des starken Regens die Unterführung am Sachsendamm in Schöneberg voll Wasser. Der Fahrer eines Kleintransporters unterschätzte die Tiefe des stehenden Wassers und blieb mit demFahrzeug stecken.

Ein Abschleppunternehmen musste den Transporter abschleppen. Hätte die Fahrer nur eine halbe Stunde gewartet, wäre er problemlos durch die Unterführung gekommen. Mit nachlassendem Regen schaffte die Kanalisation an der Unterführung das stehende Wasser zu entsorgen.

