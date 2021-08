In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 22. August.

Müggelsee: Frau tödlich verunglückt

Retter der DLRG haben am Sonntagmittag eine leblose Frau aus dem Großen Müggelsee in Köpenick geborgen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Sie sei dort bei einsetzendem Starkregen verunglückt, hieß es. Rettungskräfte wurden demnach gegen 13 Uhr alarmiert. Die Retter hätten die Frau rasch finden können. Eine Wiederbelebung sei allerdings erfolglos gewesen. Auch ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich in der Luft.

Bad Belzig: Frau wird auf Firmengelände von Radlader überrollt und stirbt

Eine Frau ist in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) von einem Radlader überrollt worden und gestorben. Eine zweite Frau wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug war am Sonnabend auf einem Firmengelände mit großen Strohballen unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der Fahrer auf dem Gelände einen Wirtschaftsweg benutzte, streifte er mit der Maschine zwei Mitarbeiterinnen, die dort zu Fuß unterwegs waren.

Eine 40-jährige Frau wurde dabei überrollt und kam schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Dort starb sie an ihren Verletzungen. Die zweite Frau wurde leicht verletzt. Ein Seelsorger kümmerte sich um den 25-jährigen Fahrer, um Zeugen und die Familie der toten Frau. Gegen den Mann wurde den Angaben zufolge ein Strafverfahren eingeleitet.

Wannsee: Radfahrer lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wannsee wurde ein Radfahrer am Samstagabend lebensbedrohlich verletzt. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 43-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Königstraße. An der Einmündung der Chausseestraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 64 Jahre alten Mann, der mit seinem Fahrrad auf der Chausseestraße in Richtung Königstraße unterwegs war. Beide Radfahrer stürzten. Der Ältere der beiden erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Der Jüngere verletzte sich leicht an den Beinen und am Rücken, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab.

Kreuzberg: Senior ausgeraubt

Ein Unbekannter hat am Samstagmittag einen 88 Jahre alten Mann in Kreuzberg überfallen. Der Senior war gegen 13 Uhr nach dem Einkaufen in der Böckhstraße mit seinem Rollator auf dem Heimweg, als er von dem Tatverdächtigen angesprochen wurde. Dieser klopfte ihm die Kleidung ab, als ob er Schmutz entfernen wollte, und folgte dem Senior bis in einen Hausflur. Dort raubte er die Geldbörse aus der Hosentasche und stieß ihn zum Boden. Der Senior wurde leicht am Kopf verletzt. Der Räuber entkam unerkannt.

Charlottenburg: Mann bestiehlt Galeristin

Nach einem Diebstahl in einer Galerie in Charlottenburg wurde am Sonntag ein Mann festgenommen. Zivilkräfte des Landeskriminalamtes hatten den Mann beobachtet, wie er gegen 16.20 Uhr in eine Kunstausstellung in der Goethestraße ging und diese nach einem längeren Aufenthalt wieder verließ. Die daraufhin befragte 77 Jahre alte Inhaberin der Galerie stellte fest, dass sich der junge Mann Zutritt zu einem Privatraum verschafft und dort Geld aus ihrem Portemonnaie entwendet hatte. Die Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen fest.

Gesundbrunnen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Radfahrer erlitt am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen schwere Verletzungen. Der 32-Jährige fuhr gegen 21.25 Uhr mit einem Mietfahrrad auf der Swinemünder Straße und stieß an der Einmündung der Rügener Straße mit dem Dacia eines 22-Jährigen zusammen. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Beinverletzungen. Das Rad fiel gegen den fahrenden Skoda eines 28-Jährigen und beschädigte das Fahrzeug. Wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung wurde dem jungen Radfahrer Blut abgenommen, wobei der 32-Jährige Widerstand leistete. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Messer. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Prenzlauer Berg: Polizei räumt Mauerpark

Die Polizei hat den Mauerpark in Prenzlauer Berg in der Nacht zum Sonntag nach Beschwerden von Anwohnern erneut geräumt. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass sich gegen Mitternacht noch etwa 1500 Personen, die meisten davon Jugendliche, in dem Park aufgehalten hätten. Bei der Polizei seien etliche Beschwerden wegen der hohen Lärmbelästigung eingegangen. Einige Parkbesucher hätten zudem Feuerwerkskörper gezündet. Zudem soll es zu zwei Raubtaten gekommen sein. Prenzlauer Berg: Polizei räumt Mauerpark - lesen Sie hier den ganzen Artikel.

