Tiergarten: Kupferdiebe stehlen Dachplatten der Siegessäule

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 21. August.

Mitte: Kupferdiebe stehlen Dachplatten von Bauten der Siegessäule

Metalldiebe haben sich am Bau-Ensemble der Siegessäule in Tiergarten vergriffen. Von den Dächern der Zugangshäuser wurden Kupferplatten gestohlen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Diebstahl fiel demnach am Freitagmorgen auf, als Handwerker dort im Auftrag des Bezirksamtes wegen fehlender Dachrinnen vorbeischauen sollten.

Es dürfte ein hoher Sachschaden entstanden sein, weil große Teile der Kupferplatten gestohlen worden sind, wie es hieß. Der genaue Zeitpunkt und Ablauf der Tat war zunächst unklar. Die Siegessäule ist ein Wahrzeichen und Aussichtspunkt im Westen der Hauptstadt, in der Nähe des Brandenburger Tors. Das Monument, das von vielen Touristen besucht wird, soll an deutsche Siege gegen Österreich, Frankreich und Dänemark zwischen 1864 und 1871 erinnern.

Kreuzberg: Wohnhaus brennt im Graefe-Kiez

Am Abend brannte es in einem Wohnhaus in der Graefestraße in Kreuzberg

Foto: Thomas Peise

Am Abend brannte es in einem Wohnhaus in der Graefestraße in Kreuzberg. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Ob jemand verletzt wurde ist derzeit nicht bekannt.

Friedrichshain: Steine von Brücke auf Motoryacht geworfen

Unbekannte haben gestern Abend mehrere sogenannte Schottersteine von einer Brücke in Friedrichshain auf eine vorbeifahrende Motoryacht geworfen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 56-jährige Bootsführer mit seiner 53-jährigen Ehefrau auf der Spree-Oder-Wasserstraße, als Unbekannte gegen 18.10 Uhr von der Elsenbrücke mehrere kleine Steine auf das vorbeifahrende Boot warfen. Durch die Steineinschläge zersplitterte die Frontscheibe der Yacht und beschädigte den Bugbereich des Bootes. Der Schiffsführer und seine Ehefrau blieben unverletzt. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei leiteten ein Strafermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und Sachbeschädigung ein.

Brandenburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L42

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen gegen 2:45 Uhr auf der L42 bei Wilmersdorf im Landkreis Oder-Spree ereignet. Ein VW Golf ist bei Wilmersdorf nach links von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Der 32-jährige Fahrer wurde so schwer eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Für die Bergungsmaßnahmen war die L42 über drei Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

