Berlin: Behörden beschlagnahmen weitere Clan-Immobilie

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 20. August.

Behörden beschlagnahmen weitere Clan-Immobilie in Berlin

Die Berliner Justiz hat eine weitere Clan-Immobilie beschlagnahmt. Wie das Kammergericht Berlin am Freitag mitteilte, hängt der aktuelle Fall mit den vor drei Jahren erfolgten Sicherstellungen von 77 Immobilien zusammen. Die Großfamilie, deren Mitglieder im Bereich der Organisierten Kriminalität tätig sein sollen, habe erhebliche Geldbeträge in Immobilien investiert und dadurch die Herkunft der Gelder verschleiert, hieß es in der Mitteilung. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) schrieb dazu: „Die Berliner Justiz arbeitet erfolgreich daran, der organisierten Kriminalität den Geldhahn zuzudrehen. Mit der Beschlagnahme der 77 Immobilien hat die Berliner Justiz bereits bundesweit gezeigt, wie die Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung genutzt werden können. Die jüngste Einziehungsentscheidung bestätigt uns auf dieser Linie. Die Generalstaatsanwältin hat die richtigen Prioritäten gesetzt mit der Einrichtung einer eigenen Abteilung zur Vermögensabschöpfung. Das Ziel bleibt klar: Straftaten dürfen sich nicht lohnen.“

Betrüger locken 81-Jährige nach Prenzlau und erbeuten 50 000 Euro

Betrüger haben eine Rentnerin aus Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern mit einem sogenannten Schockanruf bis nach Prenzlau (Uckermark) gelockt und sie um 50 000 Euro erleichtert. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, hatte ein Unbekannter die 81-Jährige am Donnerstag angerufen: Angeblich habe ihre Tochter einen schlimmen Unfall verursacht, werde im Amtsgericht Prenzlau deshalb festgehalten und könne gegen eine Kaution von 50 000 Euro freikommen. Die Rentnerin setzte sich mit dem Geld in den Zug, der rund eineinhalb Stunden bis Prenzlau braucht.

Als Besonderheit führte die Polizei an, dass ein Anrufer die 81-Jährige die ganze Zugfahrt am Handy hielt und beschäftigte, damit diese nicht die echte Tochter anruft. In Prenzlau traf sie eine andere Frau, die den Namen der 81-Jährigen kannte, das Geld annahm und ihr sagte, die Tochter komme in wenigen Minuten. Das passierte aber nicht. Als die Seniorin ihren leeren Handyakku in Prenzlau in einem Geschäft aufladen wollte und dort über den Vorfall sprach, wurde die Polizei geholt und der Betrug flog auf.

Neukölln: Auto überschlägt sich nach Kollision

Bei einem Unfall in Neukölln sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine 30 Jahre alte Frau habe das Auto einer 26-Jährigen am Donnerstag beim Linksabbiegen auf der Späthstraße übersehen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei sich das Auto der 26-Jährigen überschlug und im Gegenverkehr auf der Beifahrerseite liegen blieb. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Mitte: Brennendes Auto ohne Nummernschilder

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat in der vergangenen Nacht Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung in Wedding übernommen. Polizisten entdeckten gegen 3.25 Uhr einen brennenden Audi im Dohnagestell. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Auch eine Fahrgestellnummer konnte nicht mehr abgelesen werden. Der Wagen brannte fast vollständig aus, verletzt wurde niemand.

Spandau: Gefährliche Körperverletzung an U-Bahnhof

Mit diversen schweren Verletzungen wurde am Donnerstagnachmittag eine 39-Jährige in ein Spandauer Krankenhaus eingeliefert. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Frau gegen 15.15 Uhr mit ihrem Fahrrad im U-Bahnhof Haselhorst im gleichnamigen Ortsteil, welchen sie über den Aufzug zur Daumstraße verlassen wollte. Ein bislang unbekannter Mann, ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs, versuchte, sich noch zu ihr in den Lift zu begeben.

Dabei stieß er sein Rad mehrfach gegen das Bein der Frau, die ihn daraufhin vergeblich bat, zu warten. Auf Straßenebene angekommen, griff der Tatverdächtige die 39-Jährige plötzlich an. Er schlug sie mehrfach gegen den Kopf und ihren Oberkörper, riss ihr das Kopftuch hinunter und beleidigte sie fremdenfeindlich.

Als die Frau versuchte, der Situation zu entkommen, schmiss ihr der Unbekannte sein Fahrrad in den Rücken, woraufhin sie zu Boden ging. Bei weiteren Schlägen wurde das Mobiltelefon der Frau beschädigt. Dann flüchtete der Angreifer. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, in dem sie wegen diverser Prellungen stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Pankow/Mitte: Festnahme nach gefährlichen Körperverletzungen, Bedrohung und Überfall

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Wedding einen Tatverdächtigen fest, der an verschiedenen Orten zwei Männer verletzt, einen Mann überfallen sowie mutmaßlich vier weitere Personen bedroht haben soll. Um kurz vor 11 Uhr soll der bis dato noch Unbekannte in einem Zug der U2 auf Höhe des Bahnhofs Vinetastraße plötzlich auf einen 55-jährigen Fahrgast eingestochen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer über den U-Bahnhof in unbekannte Richtung. Der Angegriffene erlitt schwere Verletzungen am Kopf, wurde von Zeugen erstversorgt und kam anschließend zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Gegen 16.45 Uhr bedrohte dann offenbar derselbe Mann einen außer Dienst befindlichen Polizeibeamten an der Reinickendorfer Straße mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Der Überfallene händigte Geld aus, womit der Mann anschließend flüchtete. Verletzungen erlitt der Polizist nicht.

Um kurz nach 18 Uhr stieg ein Autofahrer in der Sprengelstraße in seinen Wagen und fuhr los. Beim Losfahren stieg plötzlich ein Mann über die Beifahrertür in das Fahrzeug und forderte den 41-jährigen Fahrer auf, sein Fahrzeug zu verlassen. Es soll dann zu Beleidigungen seitens des Mannes gekommen sein und plötzlich soll er in Richtung des Kopfes des Autofahrers eingestochen haben. Der Autofahrer konnte den Angriff durch Abwehrbewegungen abschwächen, erlitt aber dennoch eine Schnittverletzung im Gesicht, die stark blutete. Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung Samoastraße. Der nicht lebensgefährlich Verletzte kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus.

Etwa um 22.25 Uhr waren vier junge Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren in der Gerichtsstraße unterwegs, die dort von einem Mann mit einem langen Messer bedroht wurden. Noch bevor alarmierte Einsatzkräfte am Ort eintrafen, flüchtete der Täter in Richtung Ruheplatz.

Einige Minuten später, um 22.40 Uhr, meldeten Zeugen in der Wildenowstraße Ecke Burgsdorfstraße einen Mann, der dort mit einer Machete bewaffnet entlanglief, bevor dann Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 17 in der Kiautschoustraße einen Tatverdächtigen zu den vorgenannten Fällen festnahmen. Der 38-Jährige leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und hatte die zuvor gemeldete Machete noch dabei. Er wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat. Geprüft wird auch, ob der Tatverdächtige noch weitere Taten begangen haben könnte.

Charlottenburg: Festnahme nach Rotlichtverstoß

Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Fahrradstreife rückte ein 79-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag in Charlottenburg ins Blickfeld der Polizeikräfte. Dieser überfuhr gegen 15 Uhr eine rote Ampel in der Otto-Suhr-Allee und wurde daraufhin angehalten. Der Mann wurde aggressiv und beleidigend und von Passanten unterstützt. Während seiner Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen nicht bezahlter Geldbußen vorliegen. Bei der dann folgenden Festnahme, zu der Unterstützungskräfte hinzugezogen wurden, leistete er erheblichen Widerstand.

In der Polizeidienststelle bezahlte der 79-Jährige seine Geldbußen und legte sich danach plötzlich regungslos auf den Boden. Vorsorglich wurden seine Vitalfunktionen überprüft und ein Rettungswagen alarmiert. Dessen Besatzung brachte den Mann in ein Krankenhaus, aus dem er ohne ärztliche Notwendigkeit einer Behandlung schließlich entlassen wurde. Die Polizeikräfte blieben unverletzt. Der 79-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Pankow: Radfahrer von Linksabbieger erfasst

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem LKW, der sich gestern Mittag in Niederschönhausen ereignete, verletzte sich der Radler schwer. Der 31-Jährige befuhr die Blankenburger Straße in Richtung Dietzgenstraße und überquerte gegen 13.15 Uhr die Einmündung Buchholzer Straße, als ihn der linksabbiegende 42-Jährige mit seinem Fahrzeug erfasste. Die Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Fahrradfahrer mit Hautabschürfungen, einer Platzwunde und Schmerzen in ein Krankenhaus, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Baumschulenweg: Wahlplakat beschädigt - Festnahme

Einsatzkräfte nahmen vergangene Nacht eine Frau im Stadtteil Baumschulenweg fest. Kurz vor Mitternacht beobachteten die Polizistin und ihr Kollege drei Personen, zwei Männer und eine Frau, an der Kreuzung Rodelbergweg/Köpenicker Landstraße. Aus der kleinen Gruppe löste sich ein Mann, ging auf die Mittelinsel der Kreuzung und besprühte mit einer Farbsprühdose ein dort aufgestelltes Wahlplakat einer zur Wahl stehenden Partei.

Die beiden anderen beobachteten derweil die Umgebung. Anschließend bewegte sich das Trio auf der Köpenicker Landstraße von der Mittelinsel weg. Der Festnahme durch die Einsatzkräfte konnten die beiden Männer entkommen. Deren 25-jährige mutmaßliche Mittäterin nahm die Besatzung des Einsatzwagens fest. Sie konnte nach der Feststellung ihrer Identität ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

