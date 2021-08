In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 19. August.

Mahlsdorf: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Auf dem Hultschiner Damm in Mahlsdorf ist am Nachmittag eine Straßenbahn mit einem Pkw zusammen gestoßen. Dabei wurde eine Person am Arm verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Charlottenburg-Nord: Kind von Auto angefahren

Gestern Abend wurde ein Elfjähriger bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg-Nord schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll das Kind gegen 18.15 Uhr beim Fangenspielen mit weiteren Kindern zunächst zwischen die parkenden Autos und schließlich auf die Fahrbahn des Kirchnerpfades gerannt sein. Trotz Gefahrenbremsung habe ein 25-jähriger Autofahrer, der auf der Suche nach einem Parkplatz war, den Zusammenstoß nicht verhindern können. Während dieser unversehrt blieb, verletze sich der Elfjährige beim Aufprall gegen die Stoßstange und Motorhaube schwer. Von der Besatzung eines Rettungswagens wurde er in ein Krankenhaus gebracht, in dem er wegen eines Beinbruchs stationär aufgenommen wurde.

Tiergarten: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heute früh erlitt ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Tiergarten schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 58-Jährige kurz vor 7 Uhr mit seiner Piaggio den Tunnel Tiergarten in Richtung Hauptbahnhof. Dabei erfasste ihn ein BMW-Fahrer, der kurz nach der Einfahrt Kemperplatz den Fahrstreifen wechselte. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und erlitt Verletzungen am gesamten Körper. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Mariendorf: Auto und Führerschein nach Flucht beschlagnahmt

Die Flucht eines Audi-Fahrers vor der Polizei endete in der vergangenen Nacht für ihn und seinen Beifahrer in Mariendorf. Die Besatzung einer Zivilstreife wurde gegen 23.20 Uhr auf der BAB 100 in Höhe Messedamm auf einen Audi aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Autobahn in Richtung Süden befuhr. Die Steife folgte dem Wagen und stellte fest, dass der Fahrer ohne zu blinken die Fahrstreifen wechselte, andere Fahrzeuge auch auf der rechten Seite überholte und zu schnell fuhr.

An der Ausfahrt zur Gradestraße folgte der Fahrer des Audi schließlich den Anhaltesignalen der Einsatzkräfte und hielt an. Nach einem kurzen Wortgefecht flüchteten der Fahrer und sein Beifahrer plötzlich zu Fuß in verschiedene Richtungen, der Fahrer rannte die Gradestraße entlang und sein Begleiter rannte in eine angrenzende Kleingartenanlage. Nachalarmierte Kräfte entdeckten den 22-jährigen Beifahrer in der Laubenkolonie in einem Taxi sitzend und nahmen ihn fest. Nach Angaben des Taxifahrers soll der Festgenommene zuvor noch mit jemanden telefoniert haben, der sich in der Nähe aufhalten könnte. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers aus der Luft fanden Einsatzkräfte des Abschnitts 44 den 23-jährigen Audi-Fahrer im Garten einer Parzelle, wo er sich versuchte zu verstecken, und nahmen auch ihn fest. Nach der Feststellung ihrer Personalien konnten die beiden jungen Männer ihren Weg zu Fuß fortsetzen, denn der Audi und der Führerschein des Älteren wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gefertigt.

Tempelhof: Sicherheitsmitarbeiter fremdenfeindlich beleidigt

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hat am Donnerstag in Tempelhof Strafanzeige wegen fremdenfeindlicher Beleidigung erstattet. Der 44Jahre alte Angestellte gab an, dass er gegen 11.45 Uhr im Eingangsbereich des Bürgeramtes Tempelhof am Tempelhofer Damm mit einem 64 Jahre alten Besucher wegen der Wartemodalitäten in Streit geraten war. Daraus soll sich eine Rangelei entwickelt haben, in deren Verlauf der 64-Jährige den Sicherheitsmitarbeiter fremdenfeindlich beleidigt haben soll. Die Einsatzkräfte nahmen die Personalien des Tatverdächtigen auf. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes.

