Fahrgäste in Nachtbus mit Messer bedroht: Täter gesucht

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes. Der Gesuchte soll am 1. November 2020 gegen 2 Uhr in einem Nachtbus der Linie 33 von Spandau nach Reinickendorf zwei Mitfahrende ein Messer vorgehalten und sie zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben.

Die Polizei sucht diesen gewalttätigen Erpresser.

Foto: Bildquelle bekannt

Einen der beiden soll der Mann zudem mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass dieser verletzt wurde.

Hinweise zum Gesuchten nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664-173131, per Fax an (030) 4664-173199, per E-Mail, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

