Tempehof-Schöneberg: Bezirk warnt vor Giftködern - Lebensgefahr für Hunde

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 18. August.

Tempelhof-Schöneberg: Giftköder entdeckt - Lebensgefahr für Hunde

In Tempelhof-Schöneberg sind offenbar Giftköder für Hunde ausgelegt worden. Wie das Bezirksamt am Mittwoch mitteilte, bestehe schon nach Aufnahme kleiner Mengen des Giftstoffes akute Lebensgefahr für Hunde. Gefunden wurden die Giftköder im Bereich Säntis-/Daimlerstraße. Zu den typischen Vergiftungserscheinungen beim Hund gehören demnach Koordinationsprobleme, Mattheit, Erbrechen, Durchfall und Krämpfe. Bei Verdacht der Aufnahme und bei Auftreten von Symptomen sollte sofort ein Tierarzt aufgesucht werden. Verdächtige Köder sowie andere sachdienliche Hinweise sind unverzüglich der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht oder der Polizei zu melden.

Rahnsdorf: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Die Feuerwehr löscht einen Brand in Rahnsdorf.

Ein Einfamilienhaus sowie ein anliegender Kanuverleih haben am Mittwochmorgen in Rahnsdorf (Treptow-Köpenick) an der Straße Am Küstergarten gebrannt. Im Bootshaus des Verleihs wurden offenbar Gefahrstoffe gelagert, so dass die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz war, darunter auch ein Mehrzweckboot, teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Laut Feuerwehr brannte der Bootsschuppen in voller Ausdehnung. Die Brandbekämpfung sei innerhalb von zwei Stunden abgeschlossen gewesen. Die Einsatzkräfte konnten die Ausbreitung des Feuers auf das Gefahrstofflager des Bootshauses und angrenzende Gebäude verhindern.

Zwei Anwohner des Einfamilienhauses wurden durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt. Kurzzeitig bestand die Gefahr, dass kontaminiertes Löschwasser in die Müggelspree laufen könnte. Messungen im Wasser und in der Luft wiesen jedoch keine Kontamination auf. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr war die Löschwasserversorgung vor Ort zunächst schwierig, da auf dem Gelände aus Platzmangel erst im weiteren Einsatzverlauf Pumpen für die Löschwasserbeförderung aus der Müggelspree aufgestellt werden konnten.

Neukölln: Mann am U-Bahnhof Leinestraße lebensgefährlich verletzt

Gestern Abend stürzte in Neukölln ein Mann zu Boden und verletzte sich schwer, nachdem er von einem Unbekannten geschlagen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 34-Jährige gegen 19 Uhr mit drei unbekannten Fahrgästen bereits in einem Zug der Linie U8 in Streit geraten sein. Alle Beteiligten verließen am U-Bahnhof Leinestraße den Zug, wo ein Mann aus dem Trio dem Kontrahenten zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser stürzte dadurch mit dem Kopf auf den Bahnsteig und blieb bewusstlos liegen. Der Angreifer und seine beiden Begleiter flüchteten. Die 47-jährige Lokführerin leistete bis zum Eintreffen von Rettungskräften erste Hilfe beim Verletzten. Dieser kam mit lebensgefährlichen Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Kreuzberg: Laster erfasst Radfahrer beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg wurde ein 24-jähriger Radfahrer gestern Mittag schwer verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand fuhr ein 59 Jahre alter Mann gegen 13 Uhr mit seinem Lkw den Mehringdamm in Richtung Tiergarten, als er beim Rechtsabbiegen in die Straße Tempelhofer Ufer den Radfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, erfasste und ihm mit einem Vorderreifen über ein Bein fuhr. Beide Fahrer sollen bei Grün gefahren sein. Der Radfahrer kam nach einer Erstversorgung vor Ort mit schweren Verletzungen am Bein und einem Trauma zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rudow: Frau beleidigt und tritt Kind

Eine bisher unbekannte Frau soll gestern Nachmittag in Rudow einen Jungen beleidigt und getreten haben. Der Neunjährige berichtete, er sei gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Groß-Ziethener-Chaussee unterwegs gewesen.

Eine Frau, die ihm auf dem Gehweg entgegengekommen sei, habe ihn unvermittelt fremdenfeindlich beleidigt und ihm mehrere Male gegen die Beine getreten. Zudem soll die Frau dem Jungen gedroht haben, ihn am nächsten Tag wieder treten zu wollen. Anschließend soll sie in einem dunklen Fahrzeug davongefahren sein. Der Neunjährige erlitt mehrere Hämatome an den Unterschenkeln. Die Ermittlungen dauern an.

Charlottenburg: Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg wurden gestern Nachmittag mehrere Insassen verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen bog eine 55-Jährige gegen 15.15 Uhr mit ihrem Mazda von der Goerdelerdammbrücke nach links auf die Stadtautobahn in Richtung Wilmersdorf ab.

Dabei stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden Toyota einer 29-Jährigen zusammen. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt. Die zwei Kinder der Jüngeren, ein zweijähriger Junge sowie seine ein Jahr alte Schwester, erlitten – wie auch die 52 Jahre alte Beifahrerin – diverse Hämatome, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurden. Neben den beiden Fahrzeugen wurde auch eine Fußgängerampel beschädigt. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Brücke, als auch auf der Autobahn zu Sperrungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.

Neukölln: Mit Blaulicht und Rotlicht unterwegs

Einsatzkräfte beschlagnahmten gestern Abend zwei Fahrzeuge, die in Neukölln mit Blau- und Rotlicht unterwegs gewesen sein sollen. Ein 21-jähriger Autofahrer alarmierte gegen 21.30 Uhr den Polizeinotruf und gab an, dass ihm in der Grenzallee zwei BMWs mit Brandenburger Kennzeichen aufgefallen seien, die sich dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein Rennen geliefert haben sollen. Dann hätten die Wagen Blau- und Rotlicht sowie Sirenen eingeschaltet und durch Querstellen die Fahrbahn gesperrt. Als der 21-Jährige ausstieg, nach dem Grund der Sperrung fragte und einen Dienstausweis sehen wollte, stiegen die Fahrer der BMWs ein und flüchteten über die Buschkrugallee in Richtung Britz.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten dann die beiden geparkten Fahrzeuge im Löwensteinring und in der Rudower Straße feststellen. Bei den zwei 25 Jahre alten mutmaßlichen Fahrern sowie einem gleichaltrigen Mitinsassen wurden die Personalien aufgenommen. In einem BMW war im Motorraum eine Sirene eingebaut, in dem anderen lag sie im Kofferraum und wurde – wie auch die beiden Rundumleuchten aus beiden Fahrzeugen – beschlagnahmt. Ebenso wurden die Fahrzeuge auf richterliche Anordnung beschlagnahmt.

Da der Zeuge angab, dass die angetroffenen Personen nicht die Beteiligten von zuvor waren, konnten sie nach den Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.

Gesundbrunnen: Mann mit Messer schwer verletzt

Am gestrigen frühen Nachmittag soll ein Obdachloser in Gesundbrunnen einen an ihm vorbeigelaufenen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Zuvor soll es in der Grüntaler Straße gegen 14.20 Uhr zu Provokationen gekommen sein, woraufhin der auf der Straße lebende 42-Jährige mit einem Messer auf den 37-Jährigen zugegangen sein soll.

Als dieser dann weglaufen wollte und stürzte, soll sich der Obdachlose auf ihn gesetzt und mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Dann soll der Mann anschließend von dem Verletzten abgelassen, sich einige Meter daneben auf den Boden gesetzt und auf die Polizei gewartet haben.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und leisteten bei dem Verletzten erste Hilfe. Zuvor hatte sich bereits ein Zeuge um den Verletzten gekümmert. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.

Buckow: 20-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Buckow (Neukölln) ist ein 20-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt worden. Er sei aus zunächst ungeklärter Ursache von der Marienfelder Chaussee abgekommen und in ein parkendes Auto gefahren, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei sein Auto auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.

Tempelhof: Männer bei Autodiebstahl ertappt

Die Polizei hat am Dienstagabend in Tempelhof einen verhinderten Autodieb festgenommen. Der Besitzer des Fiat hatte die beiden kurz vor 20 Uhr in der Straße Alt-Tempelhof an und in seinem Wagen bemerkt. Einer der beiden saß demnach auf dem Fahrersitz un d hantierte im Bereich der Lenksäule. Als der 28-Jährige Autobesitzer auf sich aufmerksam machte, ergriffen die beiden die Flucht. Der Mann verfolgte die Täter und konnte einen von ihnen festhalten, bis die Polizei eintraf. Der 38-Jährige wurde festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. Der zweite Täter konnte entkommen.

