Mitte: Demonstration für Afghanistan vor dem Reichstag

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 18. August.

Rahnsdorf: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Ein Einfamilienhaus sowie ein anliegender Kanuverleih brennen seit Mittwochmorgen in Rahnsdorf (Treptow-Köpenic) an der Straße Am Küstergarten. Im Bootshaus des Verleihs seien Gefahrstoffe gelagert, so dass die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz sei, darunter auch ein Mehrzweckboot, teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Eine Gefahr für die Anwohner bestehe derzeit nicht, hieß es. Weitere Informationen gab es bislang nicht.

Buckow: 20-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Buckow (Neukölln) ist ein 20-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt worden. Er sei aus zunächst ungeklärter Ursache von der Marienfelder Chaussee abgekommen und in ein parkendes Auto gefahren, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei sein Auto auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.

