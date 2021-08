Lichtenberg: Brandstiftung an Corona-Testzelt am Bahnhof

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 16. August.

Berlin-Lichtenberg, genau am S-Bahnhof: Flammen an Corona-Testzelt durch DB-Sicherheitsmitarbeiter gelöscht. Niemand wurde verletzt.

Gegen 22.20 Uhr löschten Mitarbeiter der "DB-Sicherheit" einen Kleinbrand an einem Corona-Testzelt vor dem Bahnhof Lichtenberg in der Weitlingstraße. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. Niemand wurde verletzt. Es entstand Sachschaden an der rückwärtigen Seite des Pavillons. Die Beamten des örtlichen Abschnitts ermitteln zur Brandursache.

Proteste: Umweltschützer wollen Platz im Zentrum Berlins besetzen

Die Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion und andere Initiativen beginnen am Montagmorgen eine Protestwoche in Berlin. Sie fordern von der Politik, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Angekündigt sind in den nächsten Tagen Blockaden von Straßen oder Gebäuden, eine Demonstration und weitere Aktionen.

Ab Montag wollen die Initiatoren mit Tausenden Menschen einen Platz im Zentrum Berlins besetzen, und dort „Zelte, Küchen und friedliche Barrikaden aufbauen“, hieß es im Internet. Welcher Platz und welche Straßen betroffen sind, wurde wie üblich nicht verraten, auch um die Polizei zu überraschen. Zeit und Ort sollen den Unterstützern kurz vorher über den Telegram-Messengerdienst mitgeteilt werden.

Bei früheren Protesten traten die überwiegend jungen Umweltschützer in Kostümen und bunt angemalt auf oder sorgten mit Choreographien ihrer Protestaktionen für Aufsehen. Gezielt nutzten sie dabei Formen des „zivilen Ungehorsams“, indem sie sich etwa auf Kreuzungen setzen und von der Polizei wegtragen lassen.

