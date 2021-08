In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 16. August.

Friedrichshain: Bei Streit lebensbedrohlich verletzt

Ein 28-Jähriger ist am Montagvormittag bei einem Streit im Hinterhof eines Wohnhauses in Friedrichshain lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 9.30 Uhr an der Dirschauer Straße zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Dabei erlitt einer der Kontrahenten schwere Schnittverletzungen am Hals, an den Armen und den Händen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 28-Jährigen in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt eine Mordkommission.

Lichtenberg: Brandstiftung an Corona-Testzelt am Bahnhof

Berlin-Lichtenberg, genau am S-Bahnhof: Flammen an Corona-Testzelt durch DB-Sicherheitsmitarbeiter gelöscht. Niemand wurde verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 22.20 Uhr löschten Mitarbeiter der "DB-Sicherheit" einen Kleinbrand an einem Corona-Testzelt vor dem Bahnhof Lichtenberg in der Weitlingstraße. Die Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. Niemand wurde verletzt. Es entstand Sachschaden an der rückwärtigen Seite des Pavillons. Die Beamten des örtlichen Abschnitts ermitteln zur Brandursache.

Mahlsdorf: 56-Jährige vermisst - Polizei fahndet mit Foto

Mit der Veröffentlichung von Fotos bitte die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der 56-jährigen Birgit Kuschel. Sie habe am Sonnabend, 14. August, zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr ihr Haus in der Lehnitzstraße in Mahlsdorf verlassen und werde seitdem vermisst. Die Frau befinde sich in einem psychisch labilen Zustand und habe einen Abschiedsbrief hinterlassen, es sei nicht auszuschließen, dass Lebensgefahr bestehe, so die Polizei.

Personenbeschreibung:

Die 56-jährige Birgit Kuschel wird vermisst.

Foto: Polizei Berlin

56 Jahre alt

178 cm groß

schlank-kräftig mit großer Oberweite

schulterlange, blonde Haare

Brillenträgerin

Tattoo auf dem rechten Unterarm (Rosen mit blauer Libelle)

zur Bekleidung ist nichts bekannt

sie ist in einem schwarzen VW-Amarok mit offener Ladefläche mit dem Kennzeichen B-OX 8844 unterwegs.

Mit diesem Auto soll die 56-jährige Birgit Kuschel unterwegs sein.

Foto: Polizei Berlin

Es ist möglich, dass die Vermisste in Richtung Hamburg unterwegs sein könnte.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat die Vermisste seit dem 14.August 2021 gesehen?

Wer kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Wem ist der schwarze VW Amarok aufgefallen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) unter der Telefonnummer 030 4664 371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Köpenick: Autofahrer bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall flüchtete gestern Mittag ein Fahrer eines Autos in Köpenick. Zeugen alarmierten die Polizei und teilten den eingetroffenen Einsatzkräften mit, dass sie gegen 12.40 Uhr beobachteten, wie ein Fahrer eines Autos von der Seelenbinderstraße auf die Bellevuestraße in Richtung Fürstenwalder Damm fuhr. Dabei soll er mit dem Heck seines Fahrzeuges das Fahrrad eines 42-Jährigen berührt haben, der auf dem Fahrradschutzstreifen der Bellevuestraße in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radfahrer verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte, er erlitt Verletzungen an Kopf und Händen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos flüchtete.

Mitte: Frauen fremdenfeindlich beleidigt und gebissen

Ein Mann hat in der Nacht zu Montag in Mitte zwei Frauen fremdenfeindlich beleidigt und eine von ihnen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, befanden die beiden sich laut Zeugenaussagen in der Köpenicker Straße auf dem Heimweg von einem Café, als es zu einem Streitgespräch mit einem Mann gekommen sein soll, der vorher ebenfalls in dem Café war.

Zunächst soll der Mann beide Frauen fremdenfeindlich beleidigt haben, bevor er einer der beiden mit der flachen Hand auf die Wange geschlagen und ihr in den Arm gebissen haben soll. Danach sei es zu einer Rangelei gekommen, bei der wiederum die Frauen auf den Mann einschlugen.

Die 29-Jährige Geschlagene wurde am Kopf und an einem Arm verletzt, lehnte aber eine Behandlung ebenso ab wie der 54-Jähriger, der eine Kopfverletzungen und Abschürfungen an einer Hand erlitt. Er "pustete" 1,08 Promille. Die Polizei nahm die Personalien auf, worauf alle ihren Weg fortsetzen konnten.

Mitte: Junge Frau in S-Bahn homophob beleidigt

In Mitte bedrohte gestern Nachmittag ein unbekannt gebliebener Mann eine 21-Jährige in der S-Bahn. Den ersten Informationen zufolge soll der Mann gegen 15.30 Uhr in der S-Bahn der Linie S 9 vom Alexanderplatz aus kommend in Richtung Hackescher Markt mit einer Hand eine Pistole geformt und in Richtung der jungen Frau eine Schießbewegung ausgeführt haben. Als die Bedrohte am Bahnhof Hackescher Markt ausstieg, soll der Tatverdächtige sie dann auch noch homophob beleidigt und nach ihr getreten haben. Durch Zurückweichen vermied die 21-Jährige jedoch einen Treffer. Nun soll der Angreifer auch noch in Richtung der Angegriffenen gespuckt haben. Getroffen wurde die junge Frau auch hier nicht. Der Tatverdächtige fuhr weiter mit der Bahn und entkam unerkannt. Die Ermittlungen, die in solchen Fällen durch das Fachkommissariat für homophobe Delikte beim Landeskriminalamt geführt werden, dauern an.

Reinickendorf: Nach Gefahrenbremsung in geparkte Autos gefahren

Nach einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend in Wittenau ereignete, setzten Einsatzkräfte ein beteiligtes Fahrzeug außer Betrieb und zogen den Fahrzeugschein ein. Nach der Aussage des 20-jährigen Fahrers, soll er gegen 19.30 Uhr mit seinem Renault in der Hermsdorfer Straße in Richtung Alt-Wittenau unterwegs gewesen sein. Im weiteren Verlauf sei ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr in seine Spur geraten. Als der junge Mann eine Gefahrenbremsung eingeleitet habe, sei er ins Schleudern geraten und gegen zwei geparkte Autos gefahren. Sein Wagen sowie ein Suzuki und ein VW wurden dabei beschädigt. Der Autofahrer zog sich Verletzungen am Hals und an der Niere zu und kam zur stationären Versorgung in eine Klinik. Das ihm entgegengekommene Fahrzeug soll, ohne anzuhalten, weitergefahren sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Funkwagenbesatzung fest, dass das Fahrzeug nicht haftpflichtversichert war, so dass sie es stilllegten. Gegen 20 Uhr wurde die Sperrung an der Unfallstelle, von der auch die Buslinie 322 betroffen war, wieder aufgehoben.

Protest von Umweltschützern - Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

Wegen angekündigter Proteste von Umweltschutzgruppen am Montag in der Berliner Innenstadt hat die Polizei vor Verkehrsbehinderungen gewarnt und die Demonstranten zum Einhalten der Corona-Regeln aufgefordert. „Bitte rechnen Sie mit Verkehrsbehinderungen, nutzen Sie das Rad oder die Öffis“, twitterte die Polizei. Weiter hieß es: „Unsere Kolleg. schützen die angemeldeten Versammlungen zu AugustRiseUp und sind auch vorbereitet auf dezentrale Aktionen darüber hinaus. (...) Achten Sie bitte auf notwendige Abstände und die Mund-Nase-Bedeckung.“

Die Umweltschützer, darunter die Gruppe Extinction Rebellion, wollten am Montag eine Protestwoche beginnen. Sie fordern von der Politik, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Angekündigt sind Blockaden von Straßen oder Gebäuden, eine Demonstration und weitere Aktionen.

Ab Montagvormittag wollten die Initiatoren mit Tausenden Menschen einen Platz im Zentrum Berlins besetzen, und dort „Zelte, Küchen und friedliche Barrikaden aufbauen“, hieß es im Internet. Welcher Platz und welche Straßen betroffen sind, wurde wie üblich nicht verraten, auch um die Polizei zu überraschen. Zeit und Ort sollen den Unterstützern kurz vorher über den Telegram-Messengerdienst mitgeteilt werden. Lesen Sie mehr in unserem Live-Blog.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail