Motorradfahrer flieht vor Polizei - schwerer Unfall

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 15. August.

Köpenick: Motorradfahrer liefert sich wilde Verfolgungsfahrt mit Polizei

In der Nacht zu Sonntag lieferte sich ein Motorradfahrer eine wilde Verfolgungsfahrt mit einem Videowagen der Berliner Polizei. Die Beamten wollten den Biker kontrollieren, doch der gab Vollgas. Der Biker verunfallte am Köllnischen Platz / Oberspreestraße in Köpenick und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus transportiert. Wie die Polizei feststellte, wird der Halter des Krads per Haftbefehl gesucht.

Wannsee: Fahrer gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte

Aus noch nicht geklärter Ursache geriet am Sonnabendnachmittag in Wannsee ein Mann mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Der 89-Jährige war gegen 15.10 Uhr in der Königstraße in Richtung Potsdam unterwegs. Plötzlich geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Jaguar zusammen, der von einem 56-Jährigen gefahren wurde. Sowohl der 89-Jährige als auch dessen 85 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Der 56-Jährige und dessen 52-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Königstraße war während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten bis 20.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Mitte: Betrunkener Mann beleidigt Mutter von vier Kindern

Die Mutter von vier Kindern zeigte am Sonnabendabend in Mitte einen alkoholisierten Mann an. Die 34-Jährige gab an, dass sie sich gegen 20 Uhr mit einer 24-jährigen Freundin und deren zwei Kindern am Alexanderplatz in der Nähe des Neptunbrunnens aufgehalten habe. Plötzlich sei der 69-Jährige auf die Gruppe zugekommen, soll sie fremdenfeindlich beleidigt und den Rest aus einer Bierdose auf sie gespritzt haben. Die leere Dose soll der Tatverdächtige noch in Richtung der 34-Jährigen geworfen und sie damit an der Schulter getroffen haben. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei dem Mann ein Wert von 1,2 Promille gemessen.

Friedrichshain: Trickdiebin an der Revaler Straße überführt

In Friedrichshain misslang in der Nacht zu Sonntag der Trick einer mutmaßlichen Diebin. Gegen 0.40 Uhr soll die 24-Jährige vor einem Dönerstand in der Revaler Straße auf einen 25-Jährigen zugekommen sein, mit weinerlicher Stimme eine Notlage vorgetäuscht und den Mann unvermittelt umarmt haben. Während der 25-Jährige selbst später angab, nicht bemerkt zu haben, wie die Frau ihm während der Umarmung sein Handy aus der hinteren Hosentasche zog, bemerkten mehrere Zeugen den Diebstahl und machten den Bestohlenen aufmerksam. Gemeinsam mit zwei Bekannten hielt dieser die Frau daraufhin fest. Die 24-Jährige schlug um sich, kratzte einen der Männer und schrie laut um Hilfe. Alarmierte Polizisten fanden das Handy des 25-Jährigen in der Handtasche der Festgenommenen.

Charlottenburg: Renault in Flammen - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In Charlottenburg-Nord brannte am Sonnabendabend ein Kleinwagen. Kurz vor 22 Uhr hörte ein Passant am Saatwinkler Damm einen lauten Knall und sah wenig später Flammen an einem dort geparkten Renault. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr. Der Innenraum des Fahrzeugs brannte vollständig aus. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail