Tempelhof: SEK durchsucht Baumarkt - Mann festgenommen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 14. August.

Tempelhof: SEK durchsucht Baumarkt - 30-Jähriger festgenommen

Ein Mann flüchtete nach einem Angriff mit einer Waffe auf das Gelände eines Baumarktes in Tempelhof. Das SEK rückte an und durchsuchte das Gelände.

Foto: Thomas Peise

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Freitagabend in Tempelhof. Ein 30 Jahre alter Mann wurde festgenommen. Der Tatverdächtige soll gegen 18.45 Uhr in einer Laube in der Kleingartenanlage an der Gottlieb-Dunkel-Straße seine Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 38 Jahre alte Ex-Freund der Frau, die die Gartenlaube bewohnt, soll zufällig dort erschienen sein und die Hilferufe der Frau gehört haben. Er half ihr zu fliehen.

Der 30-Jährige flüchtete in Richtung Gradestraße auf das Gelände eines Baumarktes. Der Markt wurde durch Einsatzkräfte umstellt, geräumt und schließlich durch Spezialeinsatzkräfte durchsucht - ohne Erfolg. Auch ein Hubschrauber und Suchhunde waren im Einsatz.

Den tatverdächtigen 30-Jährigen entdeckten Polizeikräfte gegen 22 Uhr auf einem an die Kleingartenkolonie angrenzenden Bahngelände und nahmen ihn fest. Die verletzte 33 Jahre alte Frau wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

Mitte: Radfahrer stoßen zusammen - Frau lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Radfahrer in Mitte erlitt die Frau am Freitagabend lebensbedrohliche Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren die 54-Jährige und der 41-Jährige gegen 20.10 Uhr beide auf dem Radweg der Alexanderstraße in Richtung Brückenstraße. Die Radfahrerin soll den Radler, nachdem sie die Klingel betätigt hatte, links überholt haben. Beim Überholen berührten sich die Fahrräder, woraufhin beide stürzten. Der 41-Jährige erlitt Verletzungen an den Beinen, verzichtete jedoch vorerst auf eine Behandlung. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von rund 1,4 Promille. Die 54-Jährige zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass sie intensivmedizinisch betreut werden muss.

Steglitz: Falschparker würgt Ordnungsamts-Mitarbeiter

Beim Verteilen eines "Knöllchens" an einen Mercedes, der in der Rothenburgstraße in Steglitz ordnungswidrig parkte, wurden am Freitagnachmittag zwei Angestellte des Ordnungsamtes beleidigt und angegriffen. Beim Anbringen des "Knöllchens" kam der Halter des Fahrzeugs auf sie zu und würgte einen der Mitarbeiter am Hals. Danach warf der 37-Jährige noch eine Plastikflasche in Richtung eines Mitarbeiters und flüchtete dann. Die Ordnungsamtsmitarbeiter riefen die Polizei. Die alarmierte Streife fand den Fahrer in der Nähe seiner Meldeanschrift in Steglitz und brachte ihn auf die Wache. Der Mann muss sich wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Pankow: Pkw-Fahrer prallt gegen Mauer

Der Fahrer eines Pkw auf der Granitzstrasse in Pankow prallte gegen eine Mauer.

Foto: Thomas Peise

Crash mit einer Mauer: Gegen 00.30 Uhr in der Nacht zu Sonnabend verlor der Fahrer eines Pkw auf der Granitzstrasse in Pankow die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Ob der Fahrer verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Charlottenburg: Pkw-Fahrerin durchbricht Zaun zum Messegelände

Eine Pkw-Fahrerin kam von der Jaffestrasse ab und durchbrach dann den Zaun zur Messe.

Foto: Thomas Peise

Aus derzeit noch nicht geklärter Ursache verlor in der vergangenen Nacht eine 26-Jährige in Westend die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die junge Frau war gegen 1.45 Uhr mit einem BMW in der Jafféstraße in Richtung Heerstraße unterwegs, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten. Das Fahrzeug fuhr anschließend noch rund 30 Meter weiter über den Gehweg und durchbrach den Zaun zur Messe. Rettungskräfte versorgten die Fahrerin und brachten sie in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholmessung verlief negativ.

Durch die Beschädigung des Stromverteilerkastens kam es zu einem Stromausfall bei etwa 1000 Haushalten. Techniker rückten noch in der Nacht aus. Die meisten Haushalte seien nach etwa einer Stunde wieder mit Strom versorgt gewesen, bei einigen wenigen Haushalten habe es etwas länger gedauert, sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin. Mittlerweile sei der Stromausfall behoben. Der BMW musste durch die Feuerwehr mittels Seilwinde geborgen werden.

Marzahn: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Tram-Unfall

Ein Radfahrer wurde an der Landsberger Allee von einer Bahn angefahren und schwer verletzt.

Foto: Thomas Peise

In Marzahn hat am Freitagabend ein alkoholisierter Radfahrer einen Unfall verursacht. Gemäß Zeugenaussagen soll der 41-Jährige gegen 22.15 Uhr mit seinem Mountainbike die Fußgängerfurt an einer Tramhaltestelle in der Landsberger Allee überquert haben, obwohl die Tram bereits einfuhr. Die Fahrerin der Straßenbahn leitete eine Notbremsung ein, die Bahn erfasste den Radfahrer dennoch. Der 41-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Rücken und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wenig später jedoch, aufgrund eines Haftbefehls, in ein Justizkrankenhaus verlegt. Eine Atemalkoholmessung hatte bei dem Mann einen Wert von über ein Promille ergeben. Die Straßenbahnfahrerin musste wegen eines Schocks ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Mitte: Trotz Sperrung weiter Partys im James-Simon-Park

Betreten verboten nach 20 Uhr? So sah es am Freitagabend um 23.30 Uhr im James-Simon-Park aus.

Foto: Thomas Peise

Eigentlich sollte der James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel im Bezirk Mitte ab 20 Uhr geschlossen sein. Am Freitagabend um 23.30 Uhr befanden sich allerdings etwa 100 Personen in dem Park und tranken Alkohol. Es gab keine Absperrgitter, die Warnplakate wurden beschädigt. Die Zugangsbeschränkung gibt es seit einer Woche. Zuvor war es während der Corona-Pandemie mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen feiernden Besuchern und Polizei gekommen. Im James-Simon-Park wird weiter gefeiert - lesen Sie hier den vollständigen Artikel.

