In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 13. August.

Treptow: Pkw brennt auf der A113 aus

Gegen 20 Uhr brannte auf der A113, kurz hinter der Abfahrt Johannisthaler Chaussee Richtung Stubenrauchstraße, ein Pkw auf dem Standstreifen beinahe vollkommen aus. Offenbar handelte es sich dabei um einen technischen Defekt. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Autobahn war für über 90 Minuten Richtung Schönefelder Kreuz vollständig gesperrt. Abgeleitet wurde der Verkehr über die Abfahrt Johannisthaler Chaussee. Es staute sich weit zurück bis zur Späthstraße.

Kreuzberg: Taschendieb mit Geldscheinen in der Unterhose geschnappt

Ein mutmaßlicher Dieb wurde am Donnerstagnachmittag in Kreuzberg festgenommen. Polizisten, die in Zivil in der Wrangelstraße unterwegs waren, sahen gegen 15.15 Uhr einen Mann, der in die Handtasche einer Frau griff und mit der Geldbörse wegrannte. Die Zivilfahnder folgten dem Tatverdächtigen, der auf der Flucht die Geldbörse und eine Kreditkarte wegwarf. Die Einsatzkräfte folgten dem Mann bis in die Markthalle in der Eisenbahnstraße und nahmen den 22-Jährigen dort fest. Er wehrte sich und verletzte einen Polizisten leicht. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Geldscheine in der Unterhose des Mannes, davon auch Schweizer Franken, die nach Angaben der 49-Jährigen in ihrem Portemonnaie gewesen seien sollen.

Charlottenburg: 71-Jähriger verunglückt mit Firmenwagen

Bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg wurde am Donnerstag ein 71-Jähriger schwer verletzt. Gegen 14.30 Uhr soll der Mann mit einem Firmenwagen in der Trendelenburgstraße unterwegs gewesen sein und Zeugen zufolge mit seinem Fahrzeug scheinbar ungebremst gegen ein geparktes Auto gefahren sein. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein davor geparktes Fahrzeug geschoben. Der Verunglückte musste noch am Unfallort von einem Notarzt erstversorgt werden.

Autos brennen in Weißensee und Kaulsdorf

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung zu zwei Bränden in der vergangenen Nacht in Weißensee und Kaulsdorf übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

Gegen 23.45 Uhr bemerkte eine Autofahrerin beim Vorbeifahren Flammen aus dem vorderen Teil eines am rechten Fahrbahnrand der Buschallee geparkten Autos und alarmierte die Feuerwehr. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten den in Brand stehenden Peugeot, der durch das Feuer stark beschädigt wurde. Von der Hitzewirkung wurde ebenfalls ein davorstehender Kraftwagen beschädigt. Für die Dauer der Brandbekämpfung sperrten Polizeieinsatzkräfte die Buschallee ungefähr 30 Minuten.

Eine Anwohnerin der Straße Alt-Kaulsdorf bemerkte gegen 2.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung und auflodernde Flammen von einem in der Nähe befindlichen Parkplatz und alarmierte die Feuerwehr. Ebenfalls am Einsatzort eingetroffene Polizistinnen und Polizisten unternahmen sofort erste Löschmaßnahmen mit eigenen Bordmitteln und unterstützten später die eingetroffenen Brandbekämpfer, die den Brand vollständig löschten. Durch das Feuer wurde der Renault im Frontbereich stark beschädigt

Niederschöneweide: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

In Niederschöneweide musste eine Radfahrerin gestern Abend nach einem Verkehrsunfall stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die 36-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Schnellerstraße von der Oderspreestraße kommend in Richtung Köllnische Straße unterwegs.

Als die Radlerin noch vor der Köllnischen Straße die Schnellerstraße nach links in Richtung eines gegenüberliegenden Einkaufsmarktes überquerte, wurde sie von einem Pkw, der in gleicher Richtung auf der Schnellerstraße unterwegs war und von einem 59-Jährigen gesteuert wurde, erfasst. Die 36-jährige Frau wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dabei am Kopf und an der Leiste schwer verletzt. Mit den weiteren Ermittlungen wurde das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der zuständigen Direktion betraut.

Tragschrauber am Autobahndreieck Nuthetal nahe Potsdam abgestürzt

Nach technischen Problemen kurz nach dem Start ist am Autobahndreieck Nuthetal bei Michendorf südlich von Potsdam ein Tragschrauber abgestürzt. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag wurden die beiden Insassen bei der geplanten Notlandung verletzt. Sie mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das offene Fluggerät mit zwei Sitzen hintereinander war auf dem kleinen Flugplatz Saarmund gestartet, der sich in unmittelbarer Nähe der Autobahn befindet. Bei Tragschraubern haben die Rotoren kein Triebwerk. Sie tragen das per Propeller angetriebene Fluggerät durch den Fahrtwind.

Nach dem Start wurden laut Polizei technische Probleme festgestellt. Der Tragschrauber versuchte, auf einer Tangente des Autobahndreiecks notzulanden und stürzte dabei ab. Straßenfahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt, allerdings bildete sich in der Folge ein Stau. Das Dreieck Nuthetal verbindet die Autobahn A115 nach Berlin mit der A10, dem Autobahnring um die Bundeshauptstadt.

