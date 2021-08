Kreuzberg: Drogenhändler beißt Polizist in den Arm

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 12. August.

Mitte: Mann mit Messer verletzt - Tatverdächtiger stellt sich

Am Mittwochmorgen soll es in einer Wohnung im 8. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße in Mitte zwischen dem 50 Jahre alten Wohnungsmieter und einem 33-Jährigen zu einem Streit gekommen sein. Im weiteren Verlauf kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der der jüngere durch Messerstiche schwer verletzt wurde. Der Verletzte flüchtete in eine Arztpraxis im ersten Obergeschoss, wo er erstversorgt wurde. Anschließend brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Gegen 13 Uhr des gleichen Tages meldete sich der mutmaßliche Tatverdächtige auf einem Polizeiabschnitt in Charlottenburg und wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Schöneberg: Wahlplakat mit Farbe beschädigt

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der Nacht zu Donnerstag zwei Frauen in Schöneberg fest, die im Verdacht stehen, ein Wahlplakat beschädigt zu haben. Gegen 23 Uhr fielen den Beamten die zwei Frauen an der Wilhelm-Kabus-Straße auf. Eine stand auf einer Leiter und machte sich an einem Plakat mit einer Farbsprühdose zu schaffen. Die 28-Jährige und ihre 22-jährige Begleiterin wurden noch vor Ort überprüft und ihre Personalien festgestellt. Anschließend wurden sie wieder entlassen und müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Marzahn: Brand auf Betriebsgelände

In Marzahn musste die Feuerwehr auf einem Betriebsgelände ein Feuer löschen.

Foto: Thomas Peise

Am Mittwochabend kam es im Hornoer Ring in Marzahn zu einem Brand auf einem Betriebsgelände. Dort brannten Baustoffe und ein Motorrad unter einem Unterstand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand alles bereits in Flammen. Der Brand war nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln am Ort im Einsatz.

Lichtenberg: Motorrollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

In Alt-Hohenschönhausen ereignete sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand bog eine 52-jährige Autofahrerin gegen 14.10 Uhr von der Königswalder Straße nach links in den Malchower Weg ab und stieß dabei mit einem 61-jährigen Motorrollerfahrer zusammen, der ihr entgegenkam. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit Verdacht auf innere Verletzungen in ein Krankenhaus.

Charlottenburg: Festnahme nach schwerem Raub

In Charlottenburg-Nord wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Mann nach einem schweren Raub festgenommen. Passanten hatten auf dem Heckerdamm wegen eines 40 Jahre alten Mannes mit blutverschmiertem Gesicht gegen 22.20 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte trafen zusätzlich zu dem offensichtlich alkoholisierten Blutbefleckten auf einen 39-jährigen mit einer Stichverletzung im Rumpf.

Dem Vernehmen nach soll 39-Jährige mit seiner zwölfjährigen Tochter im Volkspark Jungfernheide unterwegs gewesen sein, als er aus noch nicht geklärten Gründen von dem 40-Jährigen mit einem Messer attackiert worden sein soll. Der Angegriffene soll daraufhin die Tochter zu ihrem Schutz nach Hause geschickt haben. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Angreifers fanden die Einsatzkräfte das Handy der Tochter, nicht jedoch ein Messer. Der Atemalkoholschnelltest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von über zwei Promille.

Charlottenburg: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Einsatzkräfte untersuchen die Unfallstelle in Charlottenburg.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg erlitt ein Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag schwere Kopfverletzungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der Radfahrer kurz vor 16.30 Uhr bei rotem Ampellicht in die Kreuzung Mommsen- Ecke Lewishamstraße gefahren sein. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der 29 Jahre alte Radfahrer erlitt Brüche am Bein und an einem Wirbel sowie Blutungen im Gehirn. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Versorgung in ein Klinikum. Der 24 Jahre alte Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail