Brandanschläge auf Vonovia-Firmenwagen in Berlin

In vier Bezirken brannten Fahrzeuge einer Immobilienfirma. Die fünf Anschläge wurden in einem Zeitraum von nur 15 Minuten verübt.

Berlin. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte eine Reihe von Brandanschlägen verübt. In vier Bezirken haben offenbar politisch motivierte Täterinnen und Täter fünf Fahrzeuge einer Immobilienfirma in Brand gesetzt. Die fünf Anschläge in den verschiedenen Bezirken wurden in einem Zeitraum von nur 15 Minuten verübt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mindestens neun weitere Fahrzeuge durch die Flammen beschädigt. Laut Augenzeugen wurden die Anschläge auf Fahrzeuge des Immobilienkonzerns Vonovia verübt. Der Wohnungskonzern will die Deutsche Wohnen übernehmen. In allen Fällen hat der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Gegen 1.45 Uhr brannte auf einem Parkplatz an der Straße Alt-Friedrichsfelde in Lichtenberg ein Kleintransporter komplett aus, fünf weitere Fahrzeuge wurden durch die Flammen zum Teil stark beschädigt.

Lediglich fünf Minuten später bemerkten Zeugen an der Schwyzer Straße in Wedding Rauch an einem Fahrzeug und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte aber die Beschädigung an zwei weiteren Autos nicht verhindern.

Drei Brandstiftungen um 2 Uhr nachts

Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr gleich zu drei Einsatzstellen alarmiert. In Alt-Hohenschönhausen brannte ein Kleintransporter des Immobilienunternehmens. An der Tempelhofer Schaffhausener Straße hatten Anwohner einen lauten Knall gehört und zwei brennende Kastenwagen gesehen. Sie alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer beschädigte zwei weitere Fahrzeuge. Zeitgleich bemerkte ein Anwohner an der Gurlittstraße in Steglitz einen brennenden Firmenwagen und alarmierte die Feuerwehr. Noch bevor die Einsatzkräfte das Feuer löschen konnten, brannte es nahezu vollständig aus.

Das Bezirksamt Lichtenberg verurteilte die „mutwillige Zerstörung fremden Eigentums aufs Schärfste“. „Lichtenberg ist von diesen feigen Anschlägen immer massiver betroffen. Bereits in diesem Jahr kam es zu mehreren Brandstiftungen, die bei den Betroffenen Wut und Trauer auslösen", sagte der für öffentliche Ordnung und Verkehr zuständige Lichtenberger Bezirksstadtrat, Martin Schaefer (CDU).

Immer wieder Angriffe auf Immobilienfirmen und Logistikunternehmen

Der Dax-Konzern Vonovia versucht momentan zum dritten Mal, seinen Rivalen Deutsche Wohnen zu übernehmen. Zuvor war Vonovia mit dem Versuch gescheitert, die Mehrheit der Deutsche-Wohnen-Aktien zu übernehmen. In Berlin werden immer wieder Autos von Immobilienfirmen und Logistikunternehmen von Linksextremisten angezündet. Oft finden sich anschließend Bekennertexte auf Internetseiten der linksradikalen Szene. Bei zahlreichen weiteren Brandstiftungen an Autos in Berlin haben die Täter kein politisches Motiv, Gründe sind oft Vandalismus oder persönliche Racheakte.

Bilanz der Brandstiftungen an Autos

Inklusive der Brandstiftungen in der Nacht zu Mittwoch steigt damit die Zahl der politisch motivierten Fälle auf 39. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden in diesen 39 Fällen 45 Fahrzeuge direkt angezündet, zusätzlich wurden 59 Fahrzeuge durch die Flammen beschädigt. Als nicht politisch motiviert hat die Polizei 219 Fälle registriert. Dabei wurden 219 Fahrzeuge direkt angegriffen, 148 Fahrzeuge gelten als Kollateralschäden.

