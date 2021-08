Pankow: Mann bricht in Wohnung ein und bestiehlt schlafendes Paar

Mit Bildern sucht die Polizei einen Einbrecher, der in Pankow in eine Wohnung einbrach und ein Rentnerpaar bestahl.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin die Bevölkerung bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen um Mithilfe. Der Gesuchte steht im Verdacht, am Sonnabend, 24. April 2021, kurz nach 3 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Prenzlauer Promenade in Pankow eingebrochen zu sein, wie die Polizei mitteilte.



Während die Mieter schliefen, entwendete der Unbekannte mehrere Geldbörsen sowie Geld aus der Wohnung und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad.

Der Mann ist von schlanker/schlaksiger Figur und mindestens 185 cm groß. Das Alter wird zwischen 25 und 35 Jahren geschätzt. Der Verdächtige ist mitteleuropäischen Typs, hatte zur Tatzeit einen Kinnbart und trug eine auffällige "Schiebermütze", eine Kapuzenjacke, legere Hosen mit aufgerissenen Hosenbeinenden sowie Turnschuhe vermutlich der Marke Puma. Er hatte einen Fahrradkurier-Rucksack bei sich.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder den Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in Reinickendorf unter der Telefonnummer (030) 4664 – 172130/100 sowie außerhalb der Bürodienstzeiten der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion unter der Telefonnummer (030) 4664 – 171100, die Internetwache der Polizei Berlin oder eine andere Polizeidienststelle entgegen.

