Tiergarten: Vorsätzlich Mitglied des Remmo-Clans überfahren- Zeugen gesucht

Berlin. Nach einem versuchtem Totschlag am vergangenen Sonntag suchen die Ermittler der 7. Mordkommission nach Zeugen. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde am Sonntag, 8. August 2021, gegen 18 Uhr an der Kreuzung Potsdamer Straße Ecke Lützowstraße in Tiergarten ein Mann vorsätzlich von einem Pkw angefahren. Das Opfer wurde mit schweren inneren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto fuhr in unbekannte Richtung weiter und wurde wenig später von Einsatzkräften an der Friedrichstraße verlassen aufgefunden und für die Spurensuche beschlagnahmt.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, soll es sich bei dem Opfer des versuchten Tötungsdeliktes um einen Angehörigen des Remmo-Clans handeln. Drei Insassen hätten demnach in dem Tatfahrzeug, einem Renault Talisman, gesessen. Die Polizei habe den Fahrzeughalter ermitteln können. Nun werde geprüft, ob er auch der Fahrer war. Das Tatmotiv sei noch unklar.

Autofahrer überfährt vorsätzlich Mann: Zeugen, Fotos und Videoaufnahmen gesucht

Die 7. Mordkommission beim Landeskriminalamt hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet und sucht nun nach Zeugen. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat die Tat beobachtet oder hat sonst sachdienliche Wahrnehmungen am Tatort und/oder am Auffindetort des Tatfahrzeugs in der Friedrichstraße gemacht?

Wer hat Fotos oder Videoaufnahmen an den genannten Orten gemacht und hat diese der Polizei Berlin bislang nicht zur Verfügung gestellt? Interessant sind in diesem Zusammenhang auch Aufnahmen von stationär installierten Videoanlagen.

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin, unter der Telefonnummer 4664 911777, per E-Mail lka117@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

