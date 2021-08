Berlin-Tiergarten: Autofahrer rammt Wohnmobil

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Monatg, 9. August.

Tiergarten: Autofahrer rammt Wohnmobil

In der Nacht zu Montag hat ein Mercedes-Fahrer ein mit mehreren Personen besetztes Wohnmobil gerammt. Der Fahrer des Mercedes und die Insassen des Campers kamen mit dem Schrecken davon. An dem Pkw und dem Wohnmobil entstand hoher Sachschaden. Die Straße am 17. Juni in Tiergarten (Mitte) war stadteinwärts für mehr als zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail