In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 9. August.

Moabit: Polizist feuert auf Messer-Angreifer

In Moabit hat am Montagvormittag ein Polizist auf einen 53-Jährigen geschossen und schwer verletzt. Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, hatte der Mann zuvor bereits einen Gerichtsvollzieher mit einem Messer bedroht. Als sich die Einsatzkräfte vor der Wohnung des 53-Jährigen an der Flemingstraße befanden, habe der Mann die Tür plötzlich geöffnet und sei mit einem Messer auf die Beamten zugelaufen. "Ein Polizeibeamter gab daraufhin einen Schuss ab und traf den Mann", so die Polizei. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) entwaffnete den Mann und übernahm die Erstversorgung, bis Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten, wo er operiert werden musste. Eine Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen, wie es in solchen Fällen üblich ist.

Tiergarten: Autofahrer rammt Wohnmobil

Ein Mercedes-Fahrer hat in Tiergarten ein Wohnmobil gerammt.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Montag hat ein Mercedes-Fahrer ein mit mehreren Personen besetztes Wohnmobil gerammt. Der Fahrer des Mercedes und die Insassen des Campers kamen mit dem Schrecken davon. An dem Pkw und dem Wohnmobil entstand hoher Sachschaden. Die Straße am 17. Juni in Tiergarten (Mitte) war stadteinwärts für mehr als zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Mitte: Autofahrer fährt Passant absichtlich an - Mordkommission ermittelt

Seit heute Morgen ermittelt die 7. Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Berlin zu einem am gestrigen Abend mutmaßlich versuchten Tötungsdelikt in Tiergarten. Den ersten Informationen zufolge soll gegen 18 Uhr an der Kreuzung Potsdamer Straße Ecke Lützowstraße ein Mann von einem mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Pkw vorsätzlich angefahren worden sein. Anschließend fuhr der Pkw, der zuvor auf diese Kreuzung von der Pohlstraße aus kommend über die Potsdamer Straße zugefahren sein soll, in unbekannte Richtung weiter. Der Angefahrene wurde durch Rettungskräfte der Feuerwehr mit schwersten inneren Verletzungen in eine Klinik gebracht, in der er stationär aufgenommen wurde. Das mutmaßliche Tatfahrzeug wurde wenig später von Einsatzkräften in der Friedrichstraße verlassen aufgefunden und zur Spurensuche beschlagnahmt.

Die Rekonstruktion des Geschehensablaufes ist nun ein Bestandteil der laufenden Ermittlungen, die auch noch die Motivlage zu klären haben.

Neu-Hohenschönhausen: Kind bei Unfall schwer verletzt

Ein Kind hat am Sonntag bei einem Unfall in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) schwere Kopfverletzungen erlitten. Ein Autofahrer, der auf Vincent-van-Gogh-Straße in Richtung Falkenberger Chaussee fuhr, erfasste den 5-Jährigen an der Kreuzung zur Randowstraße, als der Junge vom Gehweg auf die Straße trat. Der 5-Jährige wurde auf die Straße geschleudert. Rettungssanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Sperrung der Unfallstelle hatte sich kurzfristig auf den ÖPNV ausgewirkt. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang führt nun das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.

Johannisthal: Bushaltestelle mit Steinen beworfen

Gestern Abend beschädigten Unbekannte in Johannisthal eine Bushaltestelle der BVG. Ein 26-jähriger Zeuge beobachtete gegen 19.35 Uhr, wie drei Jugendliche die Scheiben der Haltestelle am Sterndamm Ecke Ellernweg mit Steinen beworfen haben sollen und anschließend flüchteten. Etwa eine Stunde später kehrte das Trio zum Ort zurück und soll die noch verbliebenen unbeschädigten Scheiben eingeworfen haben. Der 26-Jährige und ein weiterer Zeuge sprachen die Randalierer an, von denen einer noch einen Stein in der Hand gehalten haben soll. Sie bestritten die Tat und flüchteten erneut. Anhand eines vom Zeugen aufgenommenen Fotos der Tatverdächtigen konnten alarmierte Polizeikräfte die ihnen bereits bekannten Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren identifizieren.

Neu-Hohenschönhausen: Jugendliche versuchen, in Discounter einzubrechen

Jugendliche haben am Sonntag versucht, in einen Discounter in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) einzubrechen. Eine Anwohnerin der Egon-Erwin-Kisch-Straße wurde gegen 23.20 Uhr von Knallgeräuschen aufgeschreckt. Als sie auf die Straße sah, bemerkte sie vier Personen, die wegrannten. Die Polizisten stellten an der Eingangstür mehrere Einschläge in der Fensterscheibe fest. In der Umgebung konnten zwei Jugendliche vorläufig festgenommen werden. Bei einem 15-Jährigen beschlagnahmten die Beamten drei Nothämmer, ein 16-Jähriger zeigte ihnen einen in der Nähe weggeworfenen Nothammer, welcher ebenso beschlagnahmt wurde.

Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die beiden Festgenommenen den Verantwortlichen einer Jugendwohneinrichtung übergeben. Hier stellte sich heraus, dass zwei weitere Jugendliche, eine 16-Jährige und ein 15-Jähriger an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Zudem gaben die sie an, dass sie mit den Nothämmern am S-Bahnhof Hohenschönhausen die Scheibe des Aufzuges sowie am S-Bahnhof Wartenberg das Display eines Toilettenhäuschens beschädigt hatten. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.

Mitte: Flasche in Richtung Polizeiauto geworfen - Festnahme

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Mitte einen 17-Jährigen vorläufig festgenommen, der zuvor eine Flasche in Richtung eines Polizeiautos geworfen haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei die Flasche etwa zwei Meter neben dem Fahrzeug auf dem Gehweg am Pappelplatz aufgeschlagen. In der Bergstraße konnten die Beamten den weggelaufenen 17-Jährigen einholen, der einräumte, die Flasche geworfen zu haben. Er habe angegeben, dass er nicht das Polizeiauto treffen wollte. Er muss sich nun wegen versuchter gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten.

Schöneberg: Angriff auf Polizei bei Kiez-Demonstration

Bei einer linken Demonstration und einem Straßenfest in Schöneberg ist es am Sonntagnachmittag zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Nachdem Polizisten einen Verdächtigen wegen einer Sachbeschädigung festgenommen hätten, seien sie von mehreren Menschen angegriffen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Mehrere Polizisten seien verletzt worden. Nun werde wegen Widerstands und Körperverletzung ermittelt. Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Fennpfuhl: Mutter ermordet - Tatverdächtiger in Psychiatrie

Nach dem gewaltsamen Tod seiner Mutter ist der 27 Jahre alte tatverdächtige Sohn in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der entsprechende Unterbringungsbeschluss sei durch einen Ermittlungsrichter am Sonntag ergangen. Der mutmaßlich psychisch kranke 27-Jährige steht im Verdacht, seine Mutter getötet zu haben.

Die leblose 56-Jährige war am Samstagmorgen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Seiffert-Straße im Berliner Stadtteil Fennpfuhl durch eine Anwohnerin entdeckt worden. Ein Notarzt hatte laut Polizei nur noch den Tod der Frau feststellen können. Noch am selben Tag nahmen Ermittler den Sohn fest.

Bludesch: Rennradfahrer aus Brandenburg stürzt bei Abfahrt über Mauer - 65-Jähriger tot

Ein Rennradfahrer aus Brandenburg ist bei einem Amateurrennen in Österreich tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag berichtete, touchierte der 65-Jährige bei der Abfahrt auf regennasser Straße in einer Spitzkehre eine niedrige Begrenzungsmauer und stürzte danach rund 15 Meter in den Abgrund. Seine Leiche wurde erst Stunden später gefunden. Die anderen Mitglieder der insgesamt fünfköpfigen Amateur-Radsportgruppe, die am Sonntag an dem Radmarathon in Vorarlberg teilgenommen hatten, hatten ihr Teammitglied als vermisst gemeldet. Bei einer Suchaktion wurde zunächst das Rad des aus Müllrose (Oder-Spree) kommenden Mannes etwa acht Meter unterhalb der Spitzkehre gefunden. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, so die Polizei weiter.

