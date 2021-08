Messerstecherei vor Casino in Tempelhof - Mann im Koma

Bei einer Messerstecherei in Tempelhof sind am Sonnabendmorgen drei Männer verletzt worden.

Berlin. Die 6. Mordkommission des Landeskriminalamts muss seit Sonnabendmorgen gleich zwei Fälle mehr bearbeiten. Neben den Ermittlungen zu einem möglichen Tötungsdelikt an einer Frau in Lichtenberg mussten die Kriminalbeamtinnen und -beamten auch in Tempelhof tätig werden. Hier gilt es, die Hintergründe und die Tatverdächtigen einer Messerstecherei zu ermitteln.

Wie die Polizei mitteilte, wurden bei der Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden mehrere Männer zum Teil schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen eskalierte gegen 6 Uhr morgens ein Streit vor einem Casino an der Colditzstraße. Offenbar waren Gäste einer Veranstaltung, Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma sowie der Betreiber des Casinos in Streit geraten. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Männer mit Messern zum Teil schwer verletzt. Drei Männer wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

27-Jähriger liegt nach Not-OP im Koma

Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein 27-jähriger Mann eine lebensgefährliche Stichverletzung. Er musste gleich nach der Einlieferung in die Klinik notoperiert werden. Er liegt derzeit im Koma. Ein 20 Jahre alter Mann wurde von den Unbekannten ebenfalls schwer am Oberkörper verletzt, ein 35-Jähriger erlitt eine leichte Stichverletzung am Oberkörper. Die Täter konnten nach der Messerstecherei zunächst unerkannt entkommen.